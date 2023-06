Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Γυναίκα μαχαίρωσε τον άνδρα της

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε μία γυναίκα που μαχαίρωσε τον σύζυγό της.

Συνελήφθη γυναίκα η οποία τραυμάτισε με μαχαίρι τον αλλοδαπό σύζυγό της, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στην οδό Ιβήρων, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος».

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού Ευόσμου.

