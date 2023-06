Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Η απόπειρα Μητσοτάκη χρεοκόπησε σε δημόσια θέα

Ολομέτωπη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τα Ιωάννινα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει μάθει να μην τα παρατά, «έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε για να ανατρέπουμε αποτελέσματα», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στα Γιάννενα, στην Πλατεία Μαβίλη. «Θα αγωνιστούμε μαζί μέχρι τις κάλπες στις 25 του μήνα, αλλά δεσμεύομαι ότι θα είμαστε μαζί και στις 26 του μήνα, μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά για να αντισταθούμε στις αντιλαϊκές πολιτικές και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της κοινωνίας», «το πρόγραμμα μιας δίκαιης κοινωνίας με ευημερία για όλους».

«Η αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου δεν είναι ο δεύτερος γύρος, ειναι μια νέα αναμέτρηση. Μην προδικάζουν το αποτέλεσμα όσοι το κάνουν, γιατί οι πολίτες θα προσέλθουν ξέροντας ότι κρίνεται οριστικά πώς θα κυβερνηθεί η χώρα για τα επόμενα 4 χρόνια», τόνισε, σημειώνοντας ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ έχει στον πυρήνα της την προστασία της κοινωνίας, ενώ της ΝΔ, τη λεηλασία της. Κάλεσε κάθε προοδευτικό δημοκρατικό πολίτη να συνειδητοποιήσει ότι το διακύβευμα είναι «αν την επόμενη μέρα θα έχουμε ένα καθεστώς ανεξέλεγκτο και ασύδοτο» και πως ο μόνος τρόπος για να μη γίνει αυτό είναι η ανατροπή των συσχετισμών της 21ης Μαΐου με την αποφασιστική ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. «Κάθε προοδευτική, δημοκρατική ψήφος που δεν θα πάει την Κυριακή στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ευνοεί αντικειμενικά το σχέδιο της ΝΔ. Γιατί το μόνο που στ' αλήθεια φοβάται η ΝΔ, είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός, η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια, με ένα πραγματικά ανταγωνιστικό, ρεαλιστικό αλλά και ριζοσπαστικό πρόγραμμα άμεσης εφαρμογής», είπε.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τη Κυριακή για να μη πάρει ο κ. Μητσοτάκης λευκή επιταγή για ένα ακραίο νεοφιλελευθερο πρόγραμμα. Και θα είμαστε σε κάθε περίπτωση, από Δευτέρα στη πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση της κοινωνίας»

«Η απόπειρα Μητσοτάκη χρεοκόπησε σε δημόσια θέα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχολίασε ότι «η απόσυρση από τα ήδη τυπωμένα ψηφοδέλτια της ΝΔ, του υποψηφίου της στη Ροδόπη κ. Κατραντζή, αποκάλυψε το μέγεθος μιας ακόμη χρεοκοπίας, μιας ηθικής χρεοκοπίας». Είπε ειδικότερα ότι «χρεοκόπησε σε δημόσια θέα η ανεύθυνη επιχείρηση εμπλοκής των ευαίσθητων εθνικών θεμάτων μέσα στην προεκλογική αντιπαράθεση, η απόπειρα, του κ. Μητσοτάκη να μετατρέψει το ευαίσθητο εθνικά θέμα της Θράκης σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής αναμέτρησης», «χρεοκόπησε το εγχείρημα της μετατροπής, για άλλη μια φορά, της ΕΥΠ, σε προσωπικό εργαλείο του κ. Μητσοτάκη». Τον κατηγόρησε ότι πήγε να τον παγιδέψει «βάζοντας την ΕΥΠ του predator, να μας υποδείξει ποιον πρέπει να έχουμε και ποιον όχι στα ψηφοδέλτιά μας», όμως «στο έγγραφο που μας έστειλε, φαίνεται ξέχασαν να σβήσουν την αναφορά στον δικό τους υποψήφιο ως ‘στρατευμένο' στην 'Αγκυρα και στο τουρκικό προξενείο». Καταλόγισε θράσος στη ΝΔ που «δύο εβδομάδες μας ζητούσαν δηλώσεις εθνικοφροσύνης, παίζοντας ανεύθυνα και επιπόλαια με την πατρίδα, ενώ ο δικός τους υποψήφιος βουλευτής έκανε δηλώσεις για Τούρκους της Δυτικής Θράκης».

Χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη «υποκριτή, αδίστακτο, ανεύθυνο, επικίνδυνο εθνικά», υποστηρίζοντας ότι «η ΝΔ πήρε σήμερα ένα μεγάλο μάθημα» ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει βολικός αντίπαλος». Απευθυνόμενος στη ΝΔ τόνισε ότι ο «βολικός δικομματισμός» δεν της βγαίνει, ότι δεν θα βγει ούτε «ο κατακερματισμός της ψήφου σε μικρότερα βολικά κόμματα διαμαρτυρίας» και πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα παραμείνει ισχυρός πόλος εναλλακτικής διακυβέρνησης απέναντι στα αντιλαϊκά σχέδιά της».

«Συμπεριφέρονται με αυτό το μένος γιατί μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ φοβούνται»

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι τώρα η ΝΔ «με ακόμη μεγαλύτερη χυδαιότητα επιχειρούν να ξεμπερδέψουν μαζί μας για να είναι πλήρως ασύδοτοι και ανεξέλεγκτοι την επόμενη ημέρα», προσθέτοντας ότι «τόλμησαν να μας πουν εθνική εξαίρεση, προδότες και μειοδότες». «Δεν σας επιτρέπουμε να μιλάτε για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, για ένα 1.200.000 ψηφοφόρους ως εθνική εξαίρεση», σημείωσε. Μίλησε για «εκβιασμό που αποτόλμησε η κ. Μπακογιάννη στη Θράκη, όταν τους κούνησε το δάχτυλο και τους είπε ότι αν δεν ψηφίσουν ΝΔ, θα περάσουν δύσκολα», υποστηρίζοντας ότι αυτό «ήταν μια απειλή σε κάθε κοινωνική κατηγορία που θα σκεφτεί μεθαύριο να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον».

Ανέφερε ότι «συμπεριφέρονται με αυτό το μένος για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ γιατί μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ φοβούνται και θεωρούν ότι ήρθε η ευκαιρία να ξεμπερδέψουν». «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε μια ανεξέλεγκτη και ασύδοτη ΝΔ, που επιχειρεί να μετεξελιχθεί σε καθεστώς», τόνισε. Είπε ότι «η ΝΔ θέλει μια αδύναμη, κατακερματισμένη και βολική αντιπολίτευση, το σχέδιο της είναι να μπουν εφτά και οχτώ κόμματα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στρατηγική, χωρίς έρμα, κάποια και χωρίς στοιχειώδη πολιτική σοβαρότητα, για να έχουν μια ισοπεδωμένη από τον πολυκερματισμό αντιπολίτευση, για να αναδειχτεί όχι πρωθυπουργός, αλλά ασύδοτος ηγεμόνας ο κ. Μητσοτάκης». Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «η μεγάλη, δυναμική, ασυμβίβαστη δύναμη της Αριστεράς, ο μεγάλος πόλος της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, που δεν συμπορεύτηκε ποτέ με τη Δεξιά, δεν συμβιβάστηκε, δεν υποχώρησε, αλλά ανέλαβε την δύσκολη δουλειά να βγάλει τη χώρα από τα Μνημόνια στα οποία μας καταδίκασαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ».

«ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δρουν και σήμερα ως συμπληρωματικές δυνάμεις»

Είπε ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ «και σήμερα τελικά δρουν ως συμπληρωματικές δυνάμεις: Όπως με την απλή αναλογική που την πολέμησαν και την αχρήστεψαν από κοινού. Δρουν ως συμπληρωματικές δυνάμεις με τη δηλωμένη πρόθεσή τους για αλλαγή του άρθρου 16 και την ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων». Σχολίασε ότι «δεν κρύβονται και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, η αλλαγή του Συντάγματος με συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για να σαρωθεί κάθε κεκτημένο, να επιβληθεί και συνταγματικά ο σκληρός νεοφιλελευθερισμός».

«Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει συμπαγές, δίκαιο, προοδευτικό πρόγραμμα»

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το μόνο κόμμα που προτείνει ένα συμπαγές, δίκαιο, προοδευτικό πρόγραμμα για την κοινωνία και τη χώρα». Μίλησε για νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, επανέλαβε τις θέσεις για αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων: αύξηση κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ άμεσα, τιμαριθμική αναπροσαρμογή, αυξήσεις 10% στους δημόσιους υπαλλήλους και 7,5% σε όλους τους συνταξιούχους, μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ, φορολόγηση των υπερκερδών των κολοσσών της ενέργειας και των διυλιστηρίων, πρόσβαση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας σε τραπεζικό δανεισμό και στα κεφάλαια του ταμείου ανάκαμψης. Επιπλέον, δεσμεύτηκε για οικοδόμηση νέου ΕΣΥ, ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, κράτος κοινωνικής πρόνοιας για όλους, προστασία της πρώτης κατοικίας, αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, κράτος ισχυρό και αποτελεσματικό «που δεν θα αποτελεί κομματικό λάφυρο».

«Η ΝΔ σκοπεύει να συνεχίσει την ίδια πολιτική με μεγαλύτερη ένταση»

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τη ΝΔ για αλαζονεία και συγκεκριμένα ότι επικαλούμενη το εκλογικό ποσοστό της 21ης Μαΐου «επιχειρεί σήμερα να δικαιώσει την πολιτική της, τις επιλογές της, που κόστισαν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στην πανδημία, που διέλυσαν την αγορά εργασίας, που κατήργησαν το οχτάωρο, που διέλυσαν το ΕΣΥ και οδηγούν ανθρώπους να χάνονται στην καρότσα αγροτικών αυτοκινήτων επειδή δεν υπάρχουν διασώστες του ΕΚΑΒ, που απειλούν χιλιάδες σπίτια με πλειστηριασμούς, που στερούν εισοδήματα με τους έμμεσους φόρους, που υπονομεύουν τη δημοκρατία με τις υποκλοπές, που μοίρασαν δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις».

Είπε ότι η ΝΔ σκοπεύει να συνεχίσει την ίδια πολιτική μεγαλύτερη ένταση και πως αυτό το δείχνει το μεσοπρόθεσμο που έχει καταθέσει. Μίλησε για «πραγματική μείωση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων κατά 730 εκατ. στην τετραετία, «πραγματική μείωση των πρωτογενών καταναλωτικών δαπανών σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου, όπως η Υγεία και η Παιδεία, κατά 1,1 δισ.», «πραγματική αύξηση του μέσου μισθού μόλις 1,3 % σωρευτικά στην τετραετία».

«Το πρόγραμμα της ΝΔ λέει πολλά που δεν πρόκειται να υλοποιηθούν και κρύβει πολλά που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν», είπε, αναφέροντας ότι «κατά λάθος ο κ. Πνευματικός, αποκάλυψε το σχέδιό τους για τη διαλογή ασθενών στο ΕΣΥ και για τις ιδιωτικοποιήσεις των νοσοκομείων». Στο ίδιο πλαίσιο σχολίασε ότι ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στόχος είναι οι 180 έδρες για να αλλάξουν μόνοι τους το Σύνταγμα και στη συνέχεια «ο κ. Μητσοτάκης φανέρωσε το σχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια» κάνοντας το πρώτο βήμα, όπως είπε, με τη βάση εισαγωγής, «για να δώσουν χώρο στην κερδοσκοπία».

«Το ποιος θα είναι κυβέρνηση και με πόση δύναμη και ποιος αντιπολίτευση και με πόση δύναμη, περιμένετε να το αποφασίσει τελεσίδικα ο λαός την επόμενη Κυριακή», είπε, ενώ τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας, δεν θα γίνει ούτε κόμμα διαμαρτυρίας ούτε κυβερνητικό συμπλήρωμα της Δεξιάς. Σημείωσε ότι «το μόνο εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης απέναντι στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο της ΝΔ» είναι του ΣΥΡΙΖΑ και πως «ακόμα κι αν ο λαός μας τάξει στην αντιπολίτευση, με βάση αυτό το πρόγραμμα και αυτές τις θέσεις θα αντιπαρατεθούμε στις αντιμεταρυθμίσεις που ετοιμάζει η ΝΔ».

Σημείωσε ότι κεντρικές προγραμματικές επιλογές της η ΝΔ δεν τις υλοποίησε εξαιτίας της πανδημίας, η οποία «πρόλαβε τα ΣΔΙΤ στα νοσοκομεία», ότι «δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο Πισαρίδη για τις ΜμΕ γιατί η ΕΕ έδωσε τη δυνατότητα να δοθούν επιστρεπτέες προκαταβολές». «Τώρα όμως έχουν σκοπό αν λάβουν λευκή επιταγή να υλοποιήσουν το πραγματικό τους σχέδιο», τόνισε.

