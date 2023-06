Αθλητικά

Euro 2024: Η Ελλάδα λύγισε από το πέναλτι του Εμπαπέ (εικόνες)

Η ομάδα του Πογιέτ βρέθηκε πίσω στο σκορ με πέναλτι του Γάλλου σούπερ σταρ

Για 50 λεπτά η Εθνική ομάδα είχε φέρει το παιχνίδι με τη Γαλλία στα μέτρα της, κι ας έπαιζε στο γεμάτο «Σταντ ντε Φρανς» απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2018 και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022, Γαλλία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε με 0-1 από τους Μπλε του Ντιντιέ Ντεσάν, αλλά για να συμβεί αυτό χρειάστηκε ο Μπαπέ να εκτελέσει δύο φορές το πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση, καθώς ο Βλαχοδήμος είχε αποκρούσει την πρώτη και ο Μαυροπάνος, που είχε υποπέσει στην παράβαση επί του Γκριεζμάν, να αφήσει την Ελλάδα με 10 παίκτες στο 69΄.

Η «γαλανόλευκη» γνώρισε την πρώτη ήττα της σε τρία παιχνίδια στον Β΄ προκριματικό όμιλο του EURO 2024, όπου παραμένει δεύτερη πάντως, ενώ σε αντιδιαστολή οι Μπλε έκαναν το 4Χ4 χωρίς να έχουν δεχθεί γκολ ακόμη και είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, παρά την παρουσία της Ολλανδίας, για την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα τελικά της Γερμανίας. Κερδισμένη ήταν πάντως και η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ, που μπορεί να μην αποκόμισε βαθμολογικό όφελος στο Παρίσι αλλά στάθηκε ισάξια απέναντι σε μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη, έδειξε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της, κέρδισε σε ψυχολογία κι έπεισε ότι μπορεί θαυμάσια να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση του γκρουπ.

Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε αναμενόμενα, δηλαδή με τους Γάλλους να έχουν την κατοχή της μπάλας και να την κυκλοφορούν, την ώρα που οι αντίπαλοί τους ήταν προσηλωμένοι στην ανασταλτική λειτουργία και με πυκνή παρουσία είχαν περιορίσει πολύ τους χώρους για να μην επιτρέψουν στους ταχυδυναμικούς παίκτες του Ντεσάν να αξιοποιήσουν τους αυτοματικούς και την ατομική ποιότητά τους. Ο Μπαπέ έπεσε τρεις φορές στην περιοχή αλλά ο Λαόθ δεν συγκινήθηκε στις διαμαρτυρίες του σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, στην κάλυψη του οποίου έβγαιναν 2 και 3 Έλληνες παίκτες με αποτέλεσμα να μην του αφήνουν ούτε... σπιθαμή χώρου. Παρεμπιπτόντως, απόψε ο Μπαπέ έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών που συμπλήρωσε 70 παιχνίδια με το εθνόσημο.

Ο Κομάν ήταν πιο κινητικός στη δεξιά πλευρά, αλλά κι εκείνος αναλωνόταν κατά βάση σε ανούσιες προσπάθειες εκτός περιοχής, ενώ ούτε ο Γκριεζμάν είχε φανεί, μπλοκαρισμένος στα αμυντικά γρανάζια της αντίπαλης τακτικής και των συνεχών αλληλοκαλύψεων. Ουσιαστικά, στα πρώτα 45 λεπτά η ελληνική ομάδα ανησύχησε μόλις δύο φορές, στο 25΄ όταν η κεφαλιά του Κόλο Μουανί πέρασε αρκετά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Βλαχοδήμου και στο 44΄, με την υπέροχη σέντρα του Κομάν που βρήκε τον Κουντέ σε πλεονεκτική θέση να πλασάρει και τον Έλληνα γκολκίπερ να αποκρούει.

Από την πλευρά της η «γαλανόλευκη» προσπάθησε να απειλήσει στο 26ο λεπτό, με τον Μπακασέτα να σουτάρει συρτά εκτός περιοχής και τον Μενιάν να αποκρούει. Ό,τι καλό είχε οικοδομήσει όμως η Εθνική, γκρεμίστηκε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 50΄. Όλα ξεκίνησαν από το πολύ άτσαλο και επικίνδυνο μαρκάρισμα του Μαυροπάνου στον Γκριεζμάν, τον οποίο βρήκε στο κεφάλι με τις τάπες στην περιοχή, σε ένα αναίτιο και αδικαιολόγητο χτύπημα. Ο Γάλλος άσος μάτωσε, ο Λαόθ έδωσε πέναλτι αλλά όχι κόκκινη στον Έλληνα στόπερ και ο Βλαχοδήμος απέκρουσε την εκτέλεση του Μπαπέ, στο 53΄.

Μια απόκρουση ξεκάθαρη και νόμιμη καθ΄ όλα, αφού ο κίπερ της Μπενφίκα πατούσε τη γραμμή, αλλά η είσοδος του Μαυροπάνου πριν το σουτ του αστέρα της Παρί έφερε επανάληψη και παρότι ο Βλαχοδήμος έπεσε και πάλι σωστά, στην αριστερή γωνία του αυτή τη φορά, δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 1-0 για τη Γαλλία, με τον Μπαπέ να γίνεται με συνολικά 54 γκολ (σύλλογος και Εθνική) πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο γαλλικό ποδόσφαιρο, για μια μόνο περίοδο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 69ο λεπτό ο Μαυροπάνος άφησε την ελληνική ομάδα με παίκτη λιγότερο αντικρίζοντας απευθείας κόκκινη κάρτα για την ανατροπή (εκτός περιοχής) του Μουανί, που έφευγε μόνος στην κόντρα. Στην εκτέλεση που ακολούθησε από τον Γκριεζμάν (73΄) η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι, ενώ μετά την αποβολή ο Πογέτ άλλαξε το σχηματισμό σε 3-5-1.

Στο 82΄ συρτό του Μπαπέ πέρασε λίγο άουτ, στο 87΄ ο Φούντας είχε μια καλή στιγμή σουτάροντας, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ, ενώ λίγο αργότερα και σε αντεπίθεση δύο με έναν, ο Ντεμπελέ έδωσε στον Μπαπέ που του τη γύρισε αλλά ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία τής μπάλας, που πέρασε μπροστά από το πόδι του και κατέληξε άουτ!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντόνιο Ματέου Λαόθ (Ισπανία)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 69΄ Μαυροπάνος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιώπης, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Χατζηδιάκος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Κονατέ, Ουπαμεκανό, Τεό Ερναντές, Γκριεζμάν (86΄ Ενκουνκού), Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Κομάν (77΄ Ντεμπελέ), Κολό Μουανί (86΄ Ζιρού), Εμπαπέ.

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (86΄ Μπουχαλάκης), Μάνταλος, Μπακασέτας (72΄ Ρέτσος), Σιώπης (66΄ Φούντας), Μασούρας (72΄ Κουλιεράκης), Γιακουμάκης (66΄ Παυλίδης).

