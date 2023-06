Αθλητικά

Euro 2024: Ο Μπαπέ κατέρριψε το “μυθικό” ρεκόρ του Φοντέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορία και μάλιστα... εις διπλούν έγραψε στο γαλλικό ποδόσφαιρο ο Κιλιάν Μπαπέ, στον αγώνα εναντίον της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Euro 2024.

-

Ιστορία και μάλιστα... εις διπλούν έγραψε στο γαλλικό ποδόσφαιρο ο Κιλιάν Μπαπέ, στον χθεσινό αγώνα εναντίον της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του EURO 2024.

Εκτός του ότι ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ο πρώτος παίκτης όλων των εποχών που συμπλήρωσε 70 συμμετοχές με το εθνόσημο της Γαλλίας, κατέρριψε άλλη μια επίδοση που διαρκούσε 65 χρόνια και την οποία είχε ισοφαρίσει στο προηγούμενο παιχνίδι εναντίον του Γιβραλτάρ (3-0), σκοράροντας επίσης από το σημείο του πέναλτι.

Το γκολ εναντίον της Ελλάδας, με διπλή εκτέλεση καθώς ο Βλαχοδήμος απέκρουσε το πρώτο χτύπημα, ήταν (συνολικά) το 54ο γκολ τού Γάλλου επιθετικού στην εφετινή περίοδο.

Πρακτικά, αυτό του επέτρεψε να υπερκεράσει το ρεκόρ του Ζιστ Φοντέν που διαρκούσε από το 1957-1958, τη χρονιά των 13 τερμάτων του «Ζούστο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Σουηδίας (1958).

Στα 13 με τους «Τρικολόρ» έφτασε την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και ο Μπαπέ, ο οποίος είχε άλλα 41 με την Παρί Σεν Ζερμέν. Το 2021-2022, ο Καρίμ Μπενζεμά είχε σταματήσει στα 50 γκολ με Ρεάλ Μαδρίτης και Εθνική Γαλλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπτώσεις: Πότε ξεκινιούν και πόσο θα διαρκέσουν

Qatar Gate: Παραιτείται ο ανακριτής, Μισέλ Κλεζ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τρίτη