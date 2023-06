Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο: βίντεο με προσέγγιση του αλιευτικού για παροχή βοήθειας

Ακόμη ένα βίντεο με εικόνες από το σκάφος που έγινε “τάφος” για εκατοντάδες ανθρώπους έρχεται στο φως.

Βίντεο από την πρώτη προσέγγιση εμπορικού πλοίου το απόγευμα της 13ης Ιουνίου για παροχή βοήθειας στο αλιευτικό, το οποίο ναυάγησε ώρες αργότερα ανοιχτά της Πύλου, φέρνει στη δημοσιότητα η «Καθημερινή».

Από τη διαχειρίστρια εταιρεία αναφέρουν ότι το ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο «Lucky Sailor» προσέγγισε το αλιευτικό με διαταγή του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού, παρεκκλίνοντας από την αρχική του πορεία, έχοντας εντολή να προσφέρει τρόφιμα και νερό.

Μόλις εντόπισαν το αλιευτικό, μέλος του πληρώματος από το «Lucky Sailor» επικοινώνησε με τηλεβόα λέγοντας ότι μπορούν να τους προσφέρουν προμήθειες. Εικάζεται ότι μπορεί να μην έγιναν άμεσα αντιληπτές οι προθέσεις του δεξαμενόπλοιου από τον χειριστή του αλιευτικού. Σε βίντεο που έχει στη διάθεσή της η «Κ» φαίνεται από απόσταση το υπερφορτωμένο με ανθρώπους σκάφος να βάζει μπροστά τη μηχανή του, να βγαίνουν καπνοί και να κινείται αργά, καθώς το έχει προσεγγίσει το «Lucky Sailor».

Το βίντεο έχει διάρκεια ενός λεπτού και 25 δευτερολέπτων και δεν είναι γνωστή η ώρα λήψης του. Δεν έχει καθοριστεί πόση ακριβώς απόσταση κατάφερε τότε να διανύσει το αλιευτικό, προτού σταματήσει.

Σε άλλο βίντεο της τελικής φάσης παροχής βοήθειας που τραβήχτηκε από το «Lucky Sailor» και είχε δημοσιευτεί τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται το αλιευτικό να πλέει σταματημένο, η μηχανή του μοιάζει εκτός λειτουργίας και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές.

Ενδεχομένως στο διάστημα που μεσολάβησε, ο χειριστής του αλιευτικού να αντιλήφθηκε ότι το δεξαμενόπλοιο σκοπεύει να τους προσφέρει βοήθεια και σταμάτησε. Το δεξαμενόπλοιο, δεν προχώρησε πολύ κοντά για να μην προκαλέσει κυματισμό και θέσει σε κίνδυνο την ευστάθεια του αλιευτικού. Το πλήρωμά του πέταξε με ορμιδοβόλο ένα σχοινί πάνω στο οποίο είχαν δέσει βαρέλια με προμήθειες. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω στο αλιευτικό το τράβηξαν για να λάβουν τη βοήθεια.

Διασωθέντες του πολύνεκρου ναυαγίου έχουν περιγράψει σε καταθέσεις τους ότι η μηχανή του αλιευτικού χαλούσε συνεχώς κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού και ότι γίνονταν κάθε τόσο προσπάθειες επιδιόρθωσής της. «Όλες τις ημέρες του ταξιδιού το σκάφος έγερνε και από τις δύο πλευρές, από τα πολλά άτομα που βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Στο σκάφος υπήρχαν περίπου 400 που βρίσκονταν κάτω, σχεδόν όλοι Πακιστανοί και στο πάνω μέρος βρίσκονταν άλλοι 250 περίπου, άτομα εθνικότητας Συρίας και Αιγύπτου. Ταξιδεύαμε περίπου πέντε ημέρες και όλες αυτές τις ημέρες χαλούσε η μηχανή του σκάφους. Την επιδιορθώναμε και συνεχίζαμε», κατέθεσε ένας από τους διασωθέντες του ναυαγίου. «Την τέταρτη μέρα χάλασε η μηχανή αρκετές φορές. Αυτό το κατάλαβα γιατί το σκάφος σταμάτησε να προχωράει και άκουγα από τον θόρυβο ότι το επισκεύαζαν», επεσήμανε στην κατάθεσή του άλλος διασωθείς με καταγωγή από το Πακιστάν. «Ήμασταν πολλά άτομα για ένα τέτοιο πλοίο, το πλοίο ήταν παλιό και σκουριασμένο, δεν υπήρχαν σωσίβια, χαλούσε συνέχεια η μηχανή», κατέθεσε άλλος επιζών. «Υπήρχε κάποιο άτομο που επισκεύαζε τη μηχανή του σκάφους, όμως αυτή συνέχεια χάλαγε», ανέφερε άλλος επιβάτης του αλιευτικού που έχασε στο ναυάγιο τη γυναίκα του και τα παιδιά του.

Το «Lucky Sailor», με διαχειρίστρια εταιρεία την Eastern Mediterranean Maritime, ήταν κενό φορτίου και ταξίδευε προς την Ιταλία. Από την πρώτη οπτική επαφή που είχε με το αλιευτικό μέχρι την παροχή βοήθειας και την αποδέσμευσή του για να συνεχίσει την πορεία του φέρεται να μεσολάβησαν περίπου 3,5 ώρες. Ακολούθησε άλλο δεξαμενόπλοιο για παροχή και άλλων εφοδίων προς το αλιευτικό και αργότερα κατέπλευσε εκεί το σκάφος 920 το Λιμενικού. Τα δύο διαθέσιμα στίγματα που έχουν υποβληθεί στη δικογραφία, το αρχικό στίγμα στο οποίο κατευθυνόταν το σκάφος 920 του Λιμενικού στις 15:00 της 13ης Ιουνίου για να εντοπίσει το αλιευτικό, καθώς και το στίγμα στο οποίο δηλώθηκε η βύθιση του πλοίου τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, δεν απέχουν πολλά ναυτικά μίλια μεταξύ τους.

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό ανέφερε ότι «από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διαδικασία παροχής τροφοεφοδίων μέχρι την ακινητοποίηση του λόγω μηχανικής βλάβης, το Α/Κ σκάφος διήνυσε απόσταση περί τα 6 ναυτικά μίλια».

