Οι φωτιές στον Καναδά απειλούν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων

Εξήντα εκατ. στρέμματα κάηκαν από τον Ιανουάριο στον Καναδά, επιφάνεια 18 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών. Η έκκληση της κυβέρνησης.

Εξήντα εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν από τον Ιανουάριο στον Καναδά, επιφάνεια 18 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών, σύμφωνα με την κυβέρνηση, που απηύθυνε χθες Δευτέρα έκκληση για επαγρύπνηση λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα σε όλη τη χώρα.

«Οι Καναδοί είναι αντιμέτωποι με χωρίς προηγούμενο συνέπειες των δασικών πυρκαγιών και το πιο ανησυχητικό είναι πως η κορύφωση της περιόδου δεν θα έρθει πιθανόν παρά σε εβδομάδες ακόμη», τόνισε ο Ζαν-Ιβ Ντικλό, ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κατάσταση «έχει αληθινή επίπτωση στη σωματική και ψυχική μας υγεία», πρόσθεσε.

Συνολικά, 423 πυρκαγιές παραμένουν ενεργές στη χώρα, οι μισές εκ των οποίων χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου, κι αυτό αφορά τόσο το ανατολικό, όσο και το δυτικό τμήμα της χώρας, διευκρίνισε. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους φέτος εξαιτίας των πυρκαγιών.

«Ανεξαρτήτως του πού ζείτε στον Καναδά, ο καπνός μπορεί να σας προκαλέσει δυσφορία», πλειοδότησε η Τερίσα Ταμ, διευθύντρια της υπηρεσίας δημόσιας υγείας του Καναδά.

Η κυρία Ταμ προειδοποίησε εναντίον των πολλών ρυπαντικών στοιχείων, ειδικά των μικροσωματιδίων στον καπνό, που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία.

Στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις πυρκαγιές οι αρχές άνοιξαν κέντρα όπου ο αέρας φιλτράρεται και συνιστούν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις εξόδους και να χρησιμοποιούν μάσκες όταν βγαίνουν.

Νέο κύμα καύσωνα θα πλήξει τμήμα του ανατολικού Καναδά, ιδίως το Κεμπέκ, από σήμερα.

Θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από τις φυσιολογικές αναμένονται κυρίως σε τομείς που έχουν υποστεί τα πιο βαριά πλήγματα από τις φωτιές.

Ο Καναδάς, ο οποίος λόγω της γεωγραφικής θέσης του βιώνει αύξηση της θερμοκρασίας ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη, είναι αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, την ένταση και τη συχνότητα των οποίων επαυξάνει η κλιματική αλλαγή.

