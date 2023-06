Κόσμος

Τιτανικός: Θρίλερ με την εξαφάνιση υποβρυχίου - Ποιοι είναι οι επιβάτες (βίντεο)

Τελειώνει το οξυγόνο στο υποβρύχιο που χάθηκε με κατεύθυνση το ναυάγιο του Τιτανικού. Μεταξύ των επιβαινόντων και Βρετανανός δισεκατομμυριούχος.

Το Λιμενικό των ΗΠΑ και του Καναδά συνεχίζει σήμερα με πλοία και αεροσκάφη τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός μικρού τουριστικού υποβρυχίου το οποίο έχει εξαφανιστεί από την Κυριακή στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών του Καναδά με πέντε επιβαίνοντες οι οποίοι θα επισκέπτονταν το ναυάγιο του Τιτανικού.

Οι αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής από τη διαχειρίστρια εταιρεία του υποβρυχίου, την OceanGate Expeditions, ότι αυτό έχει εξαφανιστεί, δήλωσε χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αντιναύαρχος Τζον Μάουγκερ του αμερικανικού λιμενικού.

«Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά» για να το εντοπίσουμε, τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση έρευνας διεξάγεται τόσο κάτω από το νερό όσο και στην επιφάνεια της θάλασσας, «περίπου 1.450 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Κοντ σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων».

«Είναι μια απομακρυσμένη περιοχή και είναι δύσκολο να διεξάγουμε έρευνα σε αυτή», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το υποβρύχιο διαθέτει οξυγόνο για να μπορεί να μείνει κάτω από τη θάλασσα για 96 ώρες. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το νερό ή αν έχει αναδυθεί και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Ο Μάουγκερ πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί βοήθεια και από εμπορικά πλοία.

Η OceanGate Expeditions ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μεταξύ των επιβαινόντων είναι ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ. Ο 58χρονος αυτός επιχειρηματίας και λάτρης του διαστημικού τουρισμού είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πώλησης ιδιωτικών τζετ Action Aviation με έδρα το Ντουμπάι.

«Το υποβρύχιο ξεκίνησε με επιτυχία και ο Χάμις βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από τη θάλασσα», ανέφερε στο Twitter η εταιρεία την Κυριακή, διευκρινίζοντας ότι η αποστολή ξεκίνησε «στις 4 τα ξημερώματα».

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο ίδιος ο Χάρντινγκ είχε γράψει το Σάββατο, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του στο ταξίδι αυτό, ότι «το πλήρωμα του υποβρυχίου αποτελείται από μερικούς θρυλικούς εξερευνητές, κάποιοι από τους οποίους έχουν κάνει περισσότερες από 30 καταδύσεις στον Τιτανικό από τη δεκαετία του 1980».

Ο Μάουγκερ από την πλευρά του δεν θέλησε να δώσει καμία πληροφορία για τους επιβαίνοντες στο υποβρύχιο, «από σεβασμό στην οικογένειά τους». Περιορίστηκε να δηλώσει ότι, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, στο υποβρύχιο επιβαίνουν ένας πιλότος και τέσσερις επιβάτες.

Το αμερικανικό Λιμενικό επεσήμανε νωρίτερα στο Twitter ότι το πλοίο Polar Prince, από το οποίο αναχώρησε το υποβρύχιο, έχασε την επαφή μαζί του περίπου μία ώρα και 45 λεπτά αφότου ξεκίνησε την κατάδυσή του προς το ναυάγιο του Τιτανικού την Κυριακή το πρωί.

Η εταιρεία αυτήν την περίοδο εκτελεί την πέμπτη «αποστολή» της στον Τιτανικό από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η αποστολή αυτή ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Παρασκευή, με την κατάδυση να ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, και να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.

Το ταξίδι, που κοστίζει 250.000 δολάρια το άτομο, ξεκινά από το Σεντ Τζονς, στη Νέα Γη του Καναδά και φτάνει στο ναυάγιο, που απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα. Για να δουν το κουφάρι του πλοίου, οι τουρίστες επιβιβάζονται στο Titan, ένα καταδυόμενο σκάφος χωρητικότητας πέντε ατόμων, που χρειάζεται περίπου 2 ώρες για να καταδυθεί στα 3.800 μέτρα.

