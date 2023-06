Κοινωνία

Πατήσια - Κλοπή μηχανής από ανήλικο και παράσυρση νεαρού: “Κλειδώθηκα στο αμάξι και έτρεμα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού που ενέτεινε τον τρόμο των κατοίκων της περιοχής, που λυμαίνονται ομάδες νεαρών με “πλούσια δράση”.

-

Αίσθηση και ποικίλα σχόλια προκαλεί από το βράδυ της Κυριακής η είδηση ότι στα Πατήσια, ένας 16χρονος πήγε να κλέψει μηχανή και παρέσυρε έναν 22χρονο που προσπάθησε να τον σταματήσει.

Ο 16χρονος, μαζί με άλλους νεαρούς, πιθανότατα ανήλικους, όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», έβαλε στο μάτι την μηχανή ενός 27χρονου Πολωνού.

Η κλοπή έγινε γύρω στις 23:00 της Κυριακής, στην οδό Καμπούρογλου στα Πατήσια. Ο 16χρονος και τουλάχιστον ένας συνεργός του πήραν την μοτοσικλέτα του 27χρονου.

Ο 27χρονος τους αντελήφθη και μαζί με έναν φίλο του, 22 ετών, προσπάθησαν να σταματήσουν τους δύο ληστές, όμως αυτοί τους παρέσυραν με το κλεμμένο δίκυκλο, τραυματίζοντας στο χέρι τον φίλο του ιδιοκτήτη.

Τον 16χρονο συνέλαβαν μετά από λίγο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν επί τόπου με περιπολικό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, μια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, είπε πως είχε μόλις σταθμεύσει το αυτοκίνητο της, όταν αντιλήφθηκε την «μάχη» του ιδιοκτήτη της μηχανής και τον φίλο του να είναι αντιμέτωποι με μια ομάδα πέντε νεαρών.

Τρομοκρατημένη από την σκηνή, όπως ανέφερε «κλειδώθηκα στο αμάξι μου και έτρεμα», λέγοντας ότι ομάδες νεαρών παραβατικών λυμαίνονται τη ευρύτερη περιοχή και έχουν γίνει φόβητρο για ενήλικες και πολύ περισσότερο για παιδιά και νεαρά άτομα που ζουν σε αυτήν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Νέα στοιχεία και αναπάντητα ερωτήματα

Χόρεψε μπάλο στον γάμο του αδελφού της από το αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Euro 2024: Ο Μπαπέ κατέρριψε το “μυθικό” ρεκόρ του Φοντέν