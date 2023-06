Πολιτική

Εκλογές - Βελόπουλος για Θράκη: το τουρκικό προξενείο πρέπει να καταργηθεί (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το Μεταναστευτικό, τις ποινές σε βιαστές παιδιών και την Οικονομία. Γιατί επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία του στην Θεσσαλονίκη.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Τρίτη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ερωτηθείς για το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη και την αντιπαράθεση για τους βουλευτές και την επιρροή του τουρκικού προξενείου για την εκλογή συγκεκριμένων προσώπων, είπε ότι το θέμα «μπήκε στην προεκλογική ατζέντα από την Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει η συζήτηση», ενώ επανέλαβε την άποψη του πως «επίσης με ευθύνη της ΝΔ και του Μητσοτάκη δεν έγινε το ντιμπέιτ».

Είπε πως θα πρέπει να καταργηθεί το τουρκικό προξενείο και να αναληφθεί από την χώρα το «κόστος» που πιθανότατα θα είναι η απαίτηση της Τουρκίας να κλείσει ένα ελληνικό προξενείο στην επικράτεια της.

Με αφορμή τις καταγγελίες για βιασμούς παιδιών και την αρπαγή από αλλοδαπό της 27χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη στην Κω, ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στα άλλα κόμματα για την τακτική τους στο Μεταναστευτικό, είπε ότι θα πρέπει να αποτρέπονται οι είσοδοι παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα και να υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης τους σε άλλες χώρες. Επανέλαβε ότι για την έλλειψη εργατικών χεριών, που επικαλούνται άλλα κόμματα, η λύση δεν είναι η πρόσκληση αλλοδαπών στην Ελλάδα, αλλά ο επαναπατρισμός των Ελληνόπουλων που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερη τύχη.

Για τους βιαστές παιδιών, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι θα πρέπει να επιβάλλεται χημικός ευνουχισμός τους και ισόβια κάθειρξη, τονίζοντας ότι «δεν αξίζουν να ζουν» και υποστηρίζοντας ότι «δεν σωφρονίζονται αν μπουν στην φυλακή».

Σχετικά με την Οικονομία, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως μπορούν να βρεθούν πολλά δις ευρώ για κοινωνική πολιτική και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, αν χτυπηθεί η παραοικονομία. «Ο κ. Στουρνάρας λέει πως είναι 60 δις η φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή, το 15% αν πιάσεις από αυτήν είναι 9 δις ευρώ. Λεφτά που τα έχεις από τον πρώτο χρόνο».

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας «ντρέπομαι για τον Πρωθυπουργό που πάει να κάνει μια βλασφημία για την Ελλάδα. Ξεπούλησε την Μακεδονία και το όνομα της και πάει να μιλήσει στην Θεσσαλονίκη, κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι βλασφημία και απέναντι στον Μέγα Αλέξανδρο αυτό».

Παρακολουθήστε όλη την συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

