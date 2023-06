Πολιτική

Εκλογές: Το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων

Ποιες ώρες και μέρες θα λειτουργήσουν τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων σε όλη τη χώρα. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, ως ακολούθως:

Γραφεία Ταυτοτήτων

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 20.00

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00

Γραφεία Διαβατηρίων (για την παράδοση διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιούχους)

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης – αντικατάστασης, δελτίων ταυτότητας, αυτό θα εκδίδεται άμεσα, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επίσης είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας».

