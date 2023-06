Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Στην ανακρίτρια οι συλληφθέντες

Στην ανακρίτρια οι εννέα Αιγύπτιοι για να απολογηθούν για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα, στις 10:00, οι εννέα συλληφθέντες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο του αλιευτικού σκάφους ανοικτά της Πύλου, σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για εννέα άτομα αιγυπτιακής εθνικότητας, ηλικίας 20, 21, 22, 26, 26, 29, 32, 36 και 40 ετών, πλήρωμα του πλοίου, οι οποίοι είχαν διακριτούς ρόλους στη μεταφορά των μεταναστών.

Οι εννέα συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πρόκληση ναυαγίου, ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκθεση ζωής σε κίνδυνο, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι συνήγοροι υπεράσπισης των εννέα κατηγορουμένων ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια 24ωρη προθεσμία, προκειμένου να ενημερωθούν για το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η οποία έχει σχηματισθεί μετά και τις συμπληρωματικές καταθέσεις που ελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.

Συνεχίζονται για έβδομη ημέρα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου σε διεθνή ύδατα για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μετά τη βύθιση αλιευτικού σκάφους που μετέφερε παράτυπους μετανάστες.

Στο σημείο επιχειρούν ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού και τέσσερα παραπλέοντα πλοία. Σημειώνεται, ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έντασης έως 4 μποφόρ.

Από τη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου έχουν διασωθεί έως αυτήν τη στιγμή 104 αλλοδαποί και έχουν ανασυρθεί 81 σοροί.

