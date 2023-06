Κοινωνία

Τροχαίο στο Πέραμα με θύμα οδηγό μηχανής

Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο. Δύο νεκροί μοτοσικλετιστές μέσα σε λίγες ώρες.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη μία τραγωδία "γράφτηκε' στην άσφαλτο με θύμα έναν οδηγό μηχανής.

Το τροχαίο συνέβη στο Πέραμα όταν η δίκυκλη μηχανή του άτυχου άνδρα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Μερικές ώρες νωρίτερα, άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα με μηχανή σημειώθηκε στην Σκιάθο.

Ειδικότερα, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Ο οδηγός του οχήματος υπέκυψε, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

Φωτογραφία: Skiathoslife

