Θεσσαλονίκη: Οδηγός βυτιοφόρου έκλεβε καύσιμα

Για κλοπή καυσίμων κατηγορείται οδηγός βυτιοφόρου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Η καταγγελία που οδήγησε στην σύλληψή του.

Οδηγός βυτιοφόρου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος για κλοπή καυσίμων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος οδηγός «φόρτωνε» κανονικά τα καύσιμα από τα διυλιστήρια του Καλοχωρίου, αλλά παρέδιδε μικρότερες ποσότητες.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία στην Αστυνομία για τη φερόμενη δράση του, οπότε τέθηκε υπό παρακολούθηση. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, προέκυψε ότι μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμων από το διυλιστήρια παρέκκλινε του δρομολογίου του, μεταβαίνοντας σε συνεργείο στην περιοχή της Νεοχωρούδας, με σκοπό την πώληση καυσίμων που είχε αφαιρέσει προηγουμένως παράνομα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά την αποχώρησή του από το σημείο, ο 50χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και τελικά ακινητοποιήθηκε στην Εγνατία Οδό.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε μεταβεί άλλες πέντε φορές στο παραπάνω συνεργείο όπου παρέδωσε σε 60χρονο, έναντι αμοιβής 50 ευρώ, καύσιμα που είχε αφαιρέσει από το βυτίο.

