“Λογιστής” έπεισε επιχειρηματία να καταθέσει χιλιάδες ευρώ σε απατεώνες!

Πώς ο επιτήδειος της απέσπασε από δύο λογαριασμούς μία μικρή "περιουσία".

Μια 66χρονη γυναίκα από την Κω είναι το νέο θύμα τηλεφωνικής απάτης που ερευνούν οι αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, την 17η Ιουνίου 2023 και περί ώρα 20:20 καταγγέλθηκε στο Τ.Α. ΚΩ από μια 66χρονη κάτοικο της Κω ότι δέχτηκε την 17η Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 κλήση σε σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της από άγνωστο άνδρα, που προσποιούμενος τον λογιστή της επιχείρησής της, την έπεισε ότι υπάρχει επιδοτούμενο πρόγραμμα από τη ΔΕΗ που αφορά σε επαγγελματίες επιχειρήσεων και για να λάβει την επιδότηση πρέπει να έχει σε λογαριασμό τραπέζης ποσό κάτω των 5.000 χιλιάδων ευρώ.

Η γυναίκα εισήλθε με τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής της στην τράπεζα «EUROBANK» στην οποία και διατηρεί λογαριασμό και πραγματοποίησε συναλλαγή ποσού 2.775 ευρώ.

Εν συνεχεία, πήγε σε μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) της «ALPHA BANK» και με την καθοδήγησή του, πραγματοποίησε δύο καταθέσεις μία ποσού 3002,80 ευρώ και μία ποσού 1.900 ευρώ σε λογαριασμούς δύο ημεδαπών.

Τελικώς αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη.

