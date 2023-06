Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Τα μπερδέματα και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Με νέες επισημάνσεις προς όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι επόμενες ημέρες είναι γεμάτες από αναταραχές, παρανοήσεις και μπερδέματα, ξεκίνησε την Τρίτη η Λίτσα Πατέρα, την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ότι «Ο Ποσειδώνας παρότι είναι θετικός πλανήτης, όταν είναι θυμωμένος τα κάνει άνω-κάτω. Ήταν θυμωμένος με την νέα Σελήνη και δημιουργεί πολλά μπερδέματα και αναταραχές. Το Σαββατοκύριακο θα πάει και ο Ερμής με τον Ποσειδώνα και πρέπει να προσέχουμε γενικά, να προσέχουμε τα παιδιά, να προσέχουμε τι κάνουμε»

Όπως προσέθεσε η Λίτσα Πατέρα, «Θα κάνει όψη και ο Άρης με τον Ουρανό, να είστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Μην τρέχετε με το αυτοκίνητο. Γίνονται πάρα πολλά, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι γιατί το φοβάμαι».

Η αστρολόγος σημείωσε πάντως ότι «Σήμερα η Σελήνη είναι στον Καρκίνο και μας κάνει να αγαπάμε την οικογένεια, να αγαπάμε την πατρίδα και γενικά να έχουμε αγάπη στην καρδιά μας για να προχωράμε».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

