Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων: Μήνυμα Κουτσούμπα με αναφορά στο ναυάγιο στην Πύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλληλεγγύη σε όλους τους ξεριζωμένους που βρίσκονται στη χώρα μας, τόνισε μεταξύ άλλων ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

-

«Τιμάμε τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων κάτω από την τραγική σκιά του πολύνεκρου ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου, ενός ακόμα προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Απαιτούμε τη διαλεύκανση όλων των πραγματικών συνθηκών για την τραγωδία. 110 εκατομμύρια έφτασαν να είναι οι ξεριζωμένοι, ανάμεσά τους εκατομμύρια παιδιά. Πάνω από τους μισούς προέρχονται μόνο από τη Συρία, το Αφγανιστάν και την Ουκρανία.

Αποδεικνύεται το πελώριο ψέμα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ότι μετά από τις ανατροπές του σοσιαλισμού θα επικρατούσε ο κόσμος της ειρήνης και της ασφάλειας. Είναι οι ίδιοι σήμερα, ΝΑΤΟ, ΕΕ και αστικές κυβερνήσεις, που εξαπολύουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και εφαρμόζουν μια βάρβαρη πολιτική σε βάρος των ξεριζωμένων», δήλωσε για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες, εμπλέκοντας την πατρίδα μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αποδεχόμενες τον ρόλο του "χωροφύλακα" της ΕΕ και μετατρέποντας τη χώρα σε αποθήκη ψυχών», επισημαίνει στη δήλωσή του ο Δ. Κουτσούμπας και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όλους τους ξεριζωμένους που βρίσκονται στη χώρα μας και διεκδικεί την προστασία όλων των δικαιωμάτων τους. Πρωτοστατούμε στην πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για να σταματήσει η πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού σε βάρος των προσφύγων. Παλεύουμε για την πραγματική διέξοδο και την ελπιδοφόρα προοπτική για τους λαούς, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, κρίσεις, πολέμους και ξεριζωμό».

Ειδήσεις σήμερα:

Τιτανικός: Θρίλερ με την εξαφάνιση υποβρυχίου - Ποιοι είναι οι επιβάτες (βίντεο)

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Νέα στοιχεία και αναπάντητα ερωτήματα

Χόρεψε μπάλο στον γάμο του αδελφού της από το αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)