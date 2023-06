Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας για Τέμπη: “Κόλαφος” το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων

Στην Κρήτη βρίσκεται την Τρίτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Για «πόρισμα κόλαφο» των δικαστικών εμπειρογνωμόνων όσον αφορά το δυστύχημα στα Τέμπη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό των Χανίων, Zarpa Radio.

Όπως είπε, το εν λόγω πόρισμα «καταρρίπτει τα επιχειρήματα» της κυβέρνησης περί «ατομικής ευθύνης» του σταθμάρχη και «καταδεικνύει πολύ σημαντικές ευθύνες» όσον αφορά την ανυπαρξία της τηλεδιοίκησης και του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας που ενώ ήταν εγκατεστημένο, δε λειτούργησε.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιχείρηση απόλυτης συγκάλυψης», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί «δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά που χάθηκαν», αλλά «συγκαλύπτοντας τις ευθύνες της πολιτείας και της κυβέρνησης» για την τραγωδία, «ουσιαστικά προετοιμάζουμε την επόμενη τραγωδία». Σχολίασε, ωστόσο, ότι είναι «παρήγορο» πως «υπάρχει ακόμα σφυγμός σε αυτό που ονομάζουμε ελληνική Δικαιοσύνη και δεν τα έχει καλύψει όλα το σκοτεινό πέπλο της συγκάλυψης».

Όσον αφορά το θέμα της Δυτικής Θράκης, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «παγίδα» που πήγε να του στήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά «έπεσε ο ίδιος μέσα», με την αποκάλυψη ότι στο έγγραφο της ΕΥΠ συμπεριλαμβανόταν και γαλάζιος βουλευτής. Χαρακτήρισε, δε, τον κ. Μητσοτάκη «αδίστακτο» και «ανεύθυνο», κατηγορώντας τον ότι αφενός «εργαλειοποίησε» την ΕΥΠ και αφετέρου ότι έβαλε στην « προεκλογική αρένα ένα ευαίσθητο θέμα» προκειμένου να το αξιοποιήσει «επικοινωνιακά».

Όπως συμπλήρωσε, αυτή η ενέργεια «δείχνει και πώς θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα», προειδοποιώντας για πρακτικές « φόβου και τρομοκράτησης» σε κάθε «κοινωνική ομάδα που αντιστέκεται». Σημείωσε, δε, ότι γι' αυτό χρειάζεται να αλλάξει ο συσχετισμός της 21ης Μαΐου και είναι αναγκαία μια «ισχυρή φωνή» αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκειμένου να μην έχουμε ένα « ανεξέλεγκτο καθεστώς Μητσοτάκη».

« Ο κ.. Μητσοτάκης ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία θέλοντας να μοιάσει στο Μακρόν, ως φιλελεύθερος πολιτικός και τείνει να γίνει ομοίωμα του Όρμπαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πρακτικές όπως είναι οι παρακολουθήσεις και ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης που «ζηλεύε » και ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κριτική που έχει δεχθεί στο δημόσιο διάλογο ως «εθνική εξαίρεση» στο θέμα του ναυαγίου της Πύλου, σημειώνοντας πως δεν γίνεται να μην μπορεί να θέσει «ερωτήματα ». Υπενθύμισε ότι η χώρα έχει ήδη καταδικαστεί για το Φαρμακονήσι το 2014 και κινδυνεύει με μία ακόμα «βαρύτατη ποινή» και «ρετσινιά», ενώ επανέλαβε πως την ευθύνη δεν την έχουν οι άνθρωποι του Λιμενικού, αλλά η ηγεσία γιατί φαίνεται πως στην « επιχειρησιακή κατεύθυνση » που έδωσε « δεν ήταν προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή ». Ζήτησε, δε, από τις αρχές να «διαψεύσουν» τις όποιες κατηγορίες, δημοσιεύοντας τα στοιχεία από τις θερμικές κάπες που έχουν υποχρέωση να λειτουργούν οι λιμενικοί.

Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να αναλογιστούν το «σχέδιο» του Κ. Μητσοτάκη το οποίο δεν είναι η «νίκη» αλλά η «δυνατότητα να είναι ανεξέλεγκτος την επόμενη μέρα». «Αυτό δείχνει η έπαρση, αυτό δείχνει η αλαζονεία, αυτό δείχνει ο αυταρχισμός», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η « ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ» δεν αφορά « μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και την κοινωνία αλλά και τη δημοκρατία και το πόσο σταθερό και υγιές πολιτικό σύστημα θα έχουμε».

Ερωτηθείς για το θέμα του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, σχολίασε πως είναι σαν το «γεφύρι της 'Αρτας» και ότι «μετά από τρία χρόνια αναζητήσεων γύρισαν στο ίδιο σημείο που το είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, με την προσθήκη διοδίων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε επίσης την «ανησυχία» του για την πορεία του Τουρισμού φέτος, σημειώνοντας πως « δεν πάμε καλά και αυτό έχει να κάνει με το ότι η χώρα έχει ακριβύνει πάρα πολύ » και τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο τουρισμού που να μην έχει να κάνει μόνο με τις αφίξεις. Αναφέρθηκε, επιπρόσθετα, και στο AirBnB παραπέμποντας στη « ριζοσπαστική πρόταση » που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση του γιατί, όπως είπε ανεβάζει τις τιμές σημαντικά για όσους ενδιαφέρονται να νοικιάσουν σπίτια και αποτελεί και «αθέμιτο ανταγωνισμό» προς τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα για τους φοιτητές, σχολίασε πως η τακτική της προηγουμένης κυβέρνησης με τα φθηνά στεγαστικά δάνεια σε νέους θα οδηγήσει στη «δημιουργία μας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων» και θα προσομοιάζει με το μοντέλο των ΗΠΑ με τους υπερχρεωμένους φοιτητές προκειμένου να σπουδάσουν. Εξάλλου, τόνισε πως υπηρετεί και τον γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προώθηση φοιτητών σε κολέγια στο πλαίσιο της «νεοφιλελεύθερης αντίληψης» για την επέκταση της αγοράς σε όλους τους τομείς, όπως και στην Υγεία.

«Εδώ συγκρούονται δύο σχέδια διακυβέρνησης και εξουσίας. Το ένα σχέδιο έχει ως πυρήνα τον άνθρωπο και τη ρύθμιση του κράτος για να διαμορφώσει συνθήκες προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων και το άλλο σχέδιο έχει ως πυρήνα τα κέρδη και τις ζημίες και λιγότερη παρουσία του κράτους, μεγαλύτερη παρουσία του ιδιωτικού τομέα και διεύρυνση της κερδοσκοπίας», κατέληξε.

