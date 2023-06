Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων μέσω του Gov.gr

Η νέα διαδικασία ψηφιακής ταξινόμησης των οχημάτων βάζει τέλος στην ταλαιπωρία. Τι πρέπει να γωνρίζουν πολίτες και επιχειρήσεις.

Στην απλούστευση και την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας ταξινόμησης οχημάτων μέσω του Gov.gr προχώρησαν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθιερώνοντας το ενιαίο ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία έχει σημαντική προστιθέμενη αξία στους τομείς της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται, ότι μόνο το 2022 ταξινομήθηκαν σχεδόν 290.000 οχήματα και μέχρι σήμερα οι συναρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση των οχημάτων εκτύπωναν και διακινούσαν περισσότερα από 800.000 έγγραφα τον χρόνο.

Είναι ακόμη μία σημαντική δράση που υλοποιήθηκε κάτω από την «ομπρέλα» του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) και στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας που είχαν υπογράψει τον Ιανουάριου του 2020 τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Μία συμφωνία που τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, μέσω της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης μίας σειράς σημαντικών διαδικασιών, διευκόλυνε τη ζωή 900.000 πολιτών και μείωσε σημαντικά τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία για τους ίδιους, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων, 600.000 πολίτες έχουν λάβει μέσα σε λίγα λεπτά προσωρινή άδεια οδήγησης, 45.000 πολίτες έχουν ανανεώσει την άδεια οδήγησής τους και 55.000 πολίτες έχουν προβεί σε αγοραπωλησία οχήματος.

Το ενιαίο ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αφορά οριζόντια όλες τις κατηγορίες οχημάτων (καινούρια και μεταχειρισμένα) που εισάγονται στη χώρα μας. Βάζει τέλος σε μία χρονοβόρα διαδικασία, εξοικονομώντας συγχρόνως πόρους και χρόνο για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, τις τελωνειακές Αρχές, αλλά και τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Η νέα διαδικασία ψηφιακής ταξινόμησης οχημάτων είναι διαφανής στο σύνολό της καθώς παρέχει συστημική ακολουθία ελέγχων, διασφαλίζοντας την επικοινωνία διαφορετικών συστημάτων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων μερών στα απαραίτητα στοιχεία.

Επιπλέον, ελέγχει αυτόματα την τήρηση των προϋποθέσεων και των προαπαιτούμενων περιορισμών (π.χ. για οχήματα πολυτέκνων ή και ΑμεΑ), ενώ επίσης καταργεί την προσκόμιση στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών τεσσάρων δικαιολογητικών.

Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ταξινόμησης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης, έγκριση τύπου οχήματος, καθώς και τιμολόγια πώλησης.

Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τους χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι εισαγωγείς, οι αντιπρόσωποι και οι εταιρείες διεκπεραίωσης, εισέρχονται στο Gov.gr επιλέγοντας την κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία», ακολούθως την υποκατηγορία «Οχήματα» και στη συνέχεια «Ταξινόμηση Οχήματος» και έχουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας να λάβουν και να εκτυπώσουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχήματος, το οποίο εκδίδεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Gov.gr και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης.

Με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης μπορούν να εκτελούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι την οριστικοποίησή του και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας.

