Παιδική πορνογραφία: Ανήλικος μοίραζε υλικό μέσω διαδικτύου

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης 16χρονου μαθητή λυκείου για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας έναντι αμοιβής.

Μαθητής λυκείου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι διέθετε προς προς πώληση υλικό παιδικής πορνογραφίας.μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Πρόκειται για 16χρονο, τα ίχνη του οποίου εντόπισαν, κατόπιν έρευνας, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης που του απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 7η τακτική ανακρίτρια. Συγκεκριμένα διώκεται για κοινοποίηση σε τρίτα πρόσωπα και ανάρτηση σε κοινή θέα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υλικού που αφορά στη γενετήσια ζωή, με περιουσιακό όφελος (κατ' εξακολούθηση), κατοχή, προσφορά και πώληση υλικού παιδικής πορνογραφίας, μέσω πληροφορικών συστημάτων (κατ' επάγγελμα).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κατηγορούμενος, μαθητής της Α' Λυκείου, συγκέντρωνε άσεμνες φωτογραφίες με ανήλικους, τις αναρτούσε σε διαδικτυακή πλατφόρμα όπου είχε περίπου 650 επαφές, και ακολούθως πουλούσε κάθε φωτογραφία προς 5 ευρώ.

