Ναυάγιο στην Πύλο - Ερντογάν: η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο νεκροταφείο προσφύγων

"Πυρά" Ερντογάν για την ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου. Ποιους κατηγορεί ο Τούρκος Πρόεδρος.

Η Μεσόγειος από λίκνο πολιτισμών έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο νεκροταφείο προσφύγων, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη τραγωδία στην Πύλο.

Σε μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «η αλαζονική νοοτροπία, η οποία έχει τις ρίζες της στην αποικιοκρατία, έχει μεγάλη επίδραση στη Μεσόγειο, η οποία υπήρξε λίκνο πολιτισμών σε όλη την ιστορία, και τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο νεκροταφείο προσφύγων». «Το πιο πρόσφατο και επαίσχυντο παράδειγμα αυτού ήταν η ανθρωπιστική τραγωδία που έλαβε χώρα στο Αιγαίο την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία εκατοντάδες αθώοι άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά, έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Αναφερόμενος στη Δύση, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «απορρίπτουμε τη ρητορική μίσους κατά των προσφύγων, τη νεοναζιστική ιδεολογία, την ισλαμοφοβία και την ξενοφοβία, που έχουν ριζώσει στις δυτικές χώρες και εξαπλώνονται σε άλλες κοινωνίες σαν δηλητηριώδης κισσός. Βλέπουμε αυτά τα νοσηρά ρεύματα, που δεν θεωρούν κανέναν άλλον εκτός από τη δική τους φυλή, κουλτούρα και πίστη ως άνθρωπο, ως απειλή για τις ανθρώπινες αξίες και το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας».

