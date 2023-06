Οικονομία

ΕΦΚΑ- Συντάξεις Ιουλίου: πότε πληρώνονται ανά Ταμείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ημερομηνίες πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Ιουλίου.

-

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2023 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα:

Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Ειδήσεις σήμερα:

Χόρεψε μπάλο στον γάμο του αδελφού της από το αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Δολοφονία - Ηλεία: πολύτεκνος πατέρας έπεσε νεκρός από πυρά συγχωριανού του

Κως - Δολοφονία: Η Αναστάζια, το DNA, o 32χρονος και το άλλοθι του συντρόφου