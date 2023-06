Life

“Παγιδευμένοι”: Το επεισόδιο της Τρίτης είναι καταιγιστικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι", όπου οι εξελίξεις είναι συγκλονιστικές.

-

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή… Οι «Παγιδευμένοι» συνεχίζονται με καθηλωτικά επεισόδια που θα κόψουν την ανάσα μας.

«Αν αγαπάς κάποιον άστον να φύγει!

Αν γυρίσει πίσω, είναι δικός σου!

Αν δεν γυρίσει, δεν ήταν ποτέ!»

Χαλίλ Γκιμπράν

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1:

Η Άννα κι ο Δημήτρης προσπαθούν να διαχειριστούν τον πόνο τους για το διαζύγιο που έχουν αποφασίσει να υπογράψουν.

Ο Άκης αφήνεται ελεύθερος, γεγονός που θα εξοργίσει τον Μάρκο, ο οποίος θα κάνει ευθεία επίθεση στον Αλέκο ότι έχει ξεπεράσει τα όρια και υποθάλπει εγκληματία.

Από την άλλη, η Κατερίνα πιέζει τον Μάρκο να μην συνεχίσει να δουλεύει για τον Αλέκο.

Εκείνος, όμως, θα προτιμήσει να δώσει ένα τέλος στη σχέση του μαζί της. Θα αντέξουν ο ένας μακριά απ’ τον άλλον;

Κι όσο οι έρευνες για τον μανιακό δολοφόνο συνεχίζονται, η μέρα της υπογραφής του διαζυγίου της Άννας και του Δημήτρη έφτασε. Θα έρθει το οριστικό τέλος της σχέσης τους;

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου:





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Χόρεψε μπάλο στον γάμο του αδελφού της από το αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Βιασμός ανήλικων: συνελήφθη ξανά ο προπονητής μπάσκετ

Δολοφονία - Ηλεία: πολύτεκνος πατέρας έπεσε νεκρός από πυρά συγχωριανού του

Gallery