Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο: Ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Οικονομική ενίσχυση στις χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες από τη Συρία ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, χαρακτηρίζοντας «φρικτό» το ναυάγιο στην Πύλο.

«Είναι φρικτό αυτό που συνέβη» ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ερωτηθείσα για το ναυάγιο έξω από την Πύλο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε 15 δισ. ευρώ για το μεταναστευτικό, ενώ τόνισε ότι «τo μέγεθος των προκλήσεων» σήμερα «απαιτεί από εμάς να δώσουμε επείγουσες και γρήγορες απαντήσεις», καθώς έκανε λόγο για την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

«Πρέπει να εργαστούμε πιο εντατικά με τη γειτονιά μας για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, να σταθεροποιήσουμε αυτές τις χώρες», επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας «επομένως χρειαζόμαστε πρόσθετο προϋπολογισμό για Σύρους πρόσφυγες στη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία… Για τη νότια διαδρομή μετανάστευσης, για τα δυτικά Βαλκάνια για τους εταίρους σε όλο τον κόσμο στις ανθρωπιστικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές και για να διατηρήσουμε την ικανότητά μας για αντίδραση στις ανθρωπιστικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές».

