Πολιτισμός

ΠΑΣΟΚ: εξώδικο από την Λοΐζου για το "Καλημέρα Ήλιε"

Να μην χρησιμοποιηθεί ξανά το "Καλημέρα Ήλιε" από το ΠΑΣΟΚ ζητά η Μυρσίνη Λιΐζου. Τι αναφέρει σε ανάρτησή της η κόρη του Μάνου Λοΐζου.

Εξώδικο απέστειλε η Μυρσίνη Λοΐζου, στο ΠΑΣΟΚ, με σκοπό να αποσυρθεί το «Καλημέρα Ήλιε», τραγούδι - ύμνος για το κόμμα από τις εκδηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η κόρη του Μάνου Λοΐζου, πρώην υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που παραιτήθηκε μετά τον σάλο που είχε προκαλέσει το ότι επί 5,5 χρόνια έπαιρνε τη σύνταξη της θανούσας μητέρας της, ζητά για ακόμα μία φορά, να μην ακούγεται το "Καλημέρα Ήλιε" στις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή της στα social media η Μυρσίνη Λοΐζου ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, να σεβαστεί την επιθυμία της, που έχει κοινοποιηθεί και με εξώδικη διαμαρτυρία, και να μην παίζει στις προεκλογικές δραστηριότητες του κόμματος το «Καλημέρα Ήλιε».

Αναλυτικά η ανάρτησή της στα social media:

«Κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ πολύ σεβαστείτε την επιθυμία μου -που έχει κοινοποιήσει η δικηγόρος μου στο κόμμα σας προ δύο μηνών με εξώδικη διαμαρτυρία- και αποσύρετε το τραγούδι του πατέρα μου “Καλημέρα Ήλιε” από όλες τις προεκλογικές σας δραστηριότητες.

Άραγε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον πολιτισμό, συμπεριλαμβάνει την ελεύθερη καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων;»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη του μουσικοσυνθέτη, ζητά κάτι τέτοιο, καθώς και το 2011 με ανοιχτή επιστολή προς το ΠΑΣΟΚ η Μυρσίνη Λοΐζου είχε ζητήσει το ίδιο όχι μόνο για το «Καλημέρα Ήλιε», αλλά και για οποιοδήποτε άλλο έργο του πατέρα της, στις κομματικές του εκδηλώσεις.

