Φρέντη Μπελέρης: παραμένει στη φυλακή - Απορρίφθηκε και η νέα έφεσή του

Ο δήμαρχος Χειμάρρας ζητούσε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα.

Στις αλβανικές φυλακές παραμένει ο Φρέντη Μπελέρης, καθώς η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας απέρριψε ξανά το αίτημά του για αποφύλακιση.

Ο δικηγόρος του Μπελέρη είχε προσφύγει στο Ειδικό Εφετείο και στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανίας, ζητώντας την αλλαγή στο καθεστώς κράτησής του.

Ο δήμαρχος Χειμάρρας, συνελήφθη με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων τα ξημερώματα της 12ης Μαΐου, δύο ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές. Ερωτηματικά για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την παράταση της προφυλάκισης, είχε εκφράσει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Μαζί του συνελήφθη και ο συνάδελφός του, Παντελής Κοκαβέσης, ο οποίος έχει αποφυλακιστεί με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

