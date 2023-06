Καιρός

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη

Που και πότε αναμένονται τοπικές μπόρες. Αναλυτική πρόγνωση καιρού για όλη την επικράτεια.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και στο Αιγαίο τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά 6 και από το απόγευμα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 και στη νότια Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Για την Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και στο Αιγαίο τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.