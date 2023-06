Κοινωνία

Φωτιά στα Μέθανα

Για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κυψέλη, στον δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά μαίνεται σε κορυφογραμμή και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και δύο πετζετέλ.

