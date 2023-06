Κόσμος

Αλβανία: Αιματηρή συμπλοκή αστυνομικών με Μουτζαχεντίν (βίντεο)

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι σε καμπ όπου στεγάζονται Ιρανοί της αντιπολίτευσης, οι οποίοι εναντιώνονται στην Τεχεράνη.

(εικόνα αρχείου)

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλβανικών δυνάμεων ασφαλείας και μελών της Ιρανικής αντιπολίτευσης Μουτζαχεντίν-ε-Χαλκ (ΜΕΚ), σημειώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο διαμονής των τελευταίων, Ashfraf-3 πλησίον του χωριού Μάνζε στα ανατολικά της πόλης του Δυρραχίου.

Στο κέντρο αυτό, ερμητικά κλειστό προς τρίτους, στεγάζονται από το 2014 περίπου 3000 μέλη της Ιρανικής αντιπολίτευσης, που αντιτίθενται στο καθεστώς της Τεχεράνης. Εκπρόσωπος των ΜΕΚ δήλωσε ότι δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες.

Ωστόσο σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Αλβανίας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν νεκροί και πως οι ισχυρισμοί των Μουτζαχεντίν, ερευνώνται.

Ο εκπρόσωπος των Μουτζαχεντίν δεν αποκάλυψες τους λόγους που προέβαλαν αντίσταση κατά την είσοδο της αστυνομίας, στον καταυλισμό. Ανέφεραν μόνο ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί άσκησαν υπέρμετρη βία.

?????? ???? ?? ????? ???? 3 ????????? ?? ??????

???????? ??? ????? ? ??????? ?????? ??????? ?????? ?? ????????? ????????..

What is happening in the Ashraf 3 Mujahideen camp in Manza??

In addition to violence, the police also used poison gas against the mujahedin refugees#?????? pic.twitter.com/MqPvGgFZA6 — ???? ???? (@saeersabil) June 20, 2023

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Αλβανίας υποστήριξε ότι η αστυνομία και οι ειδικές δυνάμεις εκτελούσαν απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της χώρας “κατά της διαφθοράς, της τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος”.

By having banned freedom-loving Iranians' upcoming rally on 1st of July in #Paris , #Macron paved the path for the Iran.regime to attack the refugee camp Ashraf City,today's attack on this camp in Albania is just the result of appeasement with Iran.regime, SHAME!!! #AshrafAttack https://t.co/EwSI5oxCAV pic.twitter.com/on0593j6Na — Vida Amani (@vida_861) June 20, 2023

Σημείωσε επίσης ότι οι Ιρανοί Μουτζαχεντίν στεγάστηκαν στην Αλβανία το 2014 για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά παραβίασαν ωμά τη συμφωνία, ενώ σήμερα προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στην αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό η αστυνομία κατάσχεσε υπολογιστές καθώς και άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία “που δε συνάδουν με τους ανθρωπιστικούς λόγους φιλοξενίας στην Αλβανία”.

Εξαιτίας της παρουσίας και δράσης των Μουζαχεντιν οι σχέσεις Τιράνων και Τεχεράνης έχουν υποβαθμιστεί.

??At the request of the Iranian government, the Albanian police raided camp Ashraf 3, the headquarters of exiled Iranian terrorist party MKO pic.twitter.com/Zwt3ADtjD1 — Iran Observer (@IranObserver0) June 20, 2023

Μάλιστα από πέρυσι έχουν διακοπεί στο διπλωματικό επίπεδο με την Αλβανία να απελαύνει τον Ιρανό πρέσβη καταλογίζοντας στην Τεχεράνη την μαζική κυβερνοεπίθεση που δέχτηκαν τα Τίρανα τον μήνα Ιούλιο.

