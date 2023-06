Κοινωνία

Καιρός: Προ των πυλών το πρώτο κύμα ζέστης του καλοκαιριού

Η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα τις επόμενες ημέρες και η κορύφωση της αναμένεται την Παρασκευή.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται στη χώρα μας έως το ερχόμενο Σάββατο, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι υψηλές πιέσεις που θα επικρατήσουν στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο κατά τις επόμενες ημέρες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών κυρίως προς την Ιταλία, την κεντρική Ευρώπη και τα δυτικά Βαλκάνια, όπου αναμένονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.

Η μεταφορά θερμών αερίων μαζών θα επηρεάσει και τη χώρα μας, όπου θα καταγραφεί σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η άνοδος αυτή αναμένεται να κορυφωθεί από την Παρασκευή 23 Ιουνίου και να φτάσει κατά τόπους τους 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

