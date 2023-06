Κοινωνία

Missing alert: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητοποίηση των Αρχών για την εξαφάνιση του 17χρονου. Πότε χάθηκαν τα ίχνη του. Μπορείτε να βοηθήσετε;

-

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 17χρονου από τη Σαντορίνη, όπου είχε πάει για εργασία τη θερινή περίοδο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Στις 09/06/23, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη Σαντορίνη ο Ερμής- Βασίλης Μ., 17 ετών, ελληνικής καταγωγής. Ο Ερμής – Βασίλης είχε μεταβεί από την Αθήνα στη Σαντορίνη για να εργαστεί για τη θερινή περίοδο. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 20/6/23 για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Ο Ερμής – Βασίλης Μ. έχει ύψος 1,74 μ., ζυγίζει 63 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

Ο "συναγερμός" έληξε μόλις λίγες ώρες μετά, καθώς ο νεαρός εντοπίστηκε στην Σαντορίνη και είναι καλά στην υγεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τιτανικός: Θρίλερ με την εξαφάνιση υποβρυχίου - Ποιοι είναι οι επιβάτες (βίντεο)

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Νέα στοιχεία και αναπάντητα ερωτήματα

“Λογιστής” έπεισε επιχειρηματία να καταθέσει χιλιάδες ευρώ σε απατεώνες!