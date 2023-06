Πολιτική

Κουτσούμπας στον ΑΝΤ1: Η ΝΔ αξιοποιεί την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ

Σκληρή επίθεση στην Κωνσταντοπούλου και την «Πλεύση Ελεςυθερίας», την οποία χαρακτήρισε ως «μόρφωμα μιας χρήσης».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, τονίζοντας αρχικά, ότι η αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με κύριο αντικείμενο τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο, είναι προσχηματική και κάνει κακό στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά είναι επιζήμια και στο εσωτερικό καθώς αποπροσανατολίζει την κοινωνία από σημαντικά προβλήματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν προεκλογικά.

Σε ότι αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έχει οριστεί πλήρως από τη συνθήκη της Λωζάνης και πρόκειται για Έλληνες πολίτες για τους οποίους δεν πρέπει να γίνεται καμιά διάκριση, θρησκευτική ή άλλη και ότι αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με τους υπόλοιπους Έλληνες.

Σε ότι αφορά το Μεταναστευτικό, επέρριψε ευθύνες τόσο στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια – ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ – για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκαν, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ότι αφορά την δήλωση του ότι όσα ισχυρίζονται ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στα προεκλογικά προγράμματα τους για την Οικονομία, είναι «κωμικοτραγικά», διευκρίνισε ότι δεν βάζει όπως του καταλογίζουν και τα τρία κόμματα στο ίδιο τσουβάλι, αλλά επιμένει ότι έχουν την ίδια «στρατηγική κατεύθυνση». Αυτό φαίνεται όπως είπε από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση «ψήφισε περίπου 200 νομοσχέδια που έφερε στη Βουλή η Κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακόμη περισσότερα, καθώς υπερψήφισε περισσότερα από το 70% των νομοσχεδίων της Κυβέρνησης».

«Η ΝΔ αξιοποιεί την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας, εξηγώντας πως την νίκη στην ΝΔ της έδωσε το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ με τα πεπραγμένα τους ως Κυβέρνηση και την ακόμα μεγαλύτερη νίκη της στις πρόσφατες εκλογές, η ΝΔ την οφείλει και πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ, ως απόρροια του τρόπου με τον οποίο την αντιπολιτεύτηκε.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ άσκησε οξεία κριτική στην Πλεύση Ελευθερίας και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» όσα καταλόγισε στο ΚΚΕ για την αντιπολιτευτική του στάση και επεσήμανε την στάση της ως Προέδρου της Βουλής, όταν το ΚΚΕ έφερε νομοσχέδιο για την κατάργηση των μνημονίων. Στη συνέχεια αναρωτήθηκε «που ήταν η κυρία Κωνσταντόπουλου αυτά τα 4 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ», υποστηρίζοντας πως ήταν απούσα από κάθε αγωνιστική διεκδίκηση και κατάληξέ λέγοντας πως «ο λαός έχει πολλά ράμματα για τη γούνα της», ενώ χαρακτήρισε την Πλεύση Ελευθερίας ως «μόρφωμα μιας χρήσης» παρομοιάζοντας την με «Το Ποτάμι» του Σταύρου Θεοδωράκη.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσούμπας προέβλεψε ότι η ΝΔ θα κερδίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής.

