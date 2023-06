Κοινωνία

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Οι αντιφάσεις του κατηγορούμενου και οι ύποπτοι

Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο βασικός ύποπτος, που δεν έπεισε. Οι αντιφάσεις, ο δεύτερος ύποπτος και οι έρευνες για το DNA.

Αρνήθηκε τα πάντα λέγοντας ότι δεν έχει κάνει κάτι στην άτυχη Αναστάζια, ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές που πήγε στον ανακριτή για να απολογηθεί και που κρατείται προς το παρόν με την κατηγορία της αρπαγής καθώς θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 27χρονης που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής στην Κω σε περιοχή λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι του υπόπτου, με όλα τα στοιχεία να παραπέμπουν σε γυναικοκτονία.

Ο 32χρονος μετά από λίγα λεπτά στο γραφείο της ανακρίτριας βγήκε αρνούμενος τα πάντα και δήλωσε στους δημοσιογράφους «δεν έχω έχει κάνει τίποτα». Όσον αφορά τις αμυχές που είχε στο πρόσωπο, υποστηρίζει ότι τις έπαθε από εργασίες στα χωράφια.

Οι αντιφάσεις και οι κάμερες

Βασικός ύποπτος είναι ο 32χρονος συλληφθείς, καθώς τις προηγούμενες ημέρες υπέπεσε σε σωρεία αντιφάσεων. Σε αντιφάσεις υπέπεσε επίσης και ο Πακιστανός συγκάτοικός του, ο οποίος είναι ο δεύτερος ύποπτος που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών για εμπλοκή στο έγκλημα.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές υποστήριξε ότι συνάντησε την κοπέλα την ημέρα της εξαφάνισής της και πήγαν σπίτι του προκειμένου να της δώσει χασίς. Εκεί, όπως ισχυρίζεται, συνευρέθηκαν ερωτικά με τη συναίνεσή της και στη συνέχεια, ανέφερε, τη μετέφερε σε σημείο που του υπέδειξε προκειμένου να την παραλάβει ο σύντροφός της

Ο 32χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη (21/6), ενώ η κατηγορία προς το παρόν δεν έχει αλλάξει και ό,τι στοιχείο προκύπτει από την έρευνα θα στέλνεται άμεσα στην ανακρίτρια, η οποία θα ενημερώνει τον εισαγγελέα και ο οποίος είναι πιθανό να αλλάξει τη δίωξη.

Στα δικαστήρια βρέθηκε και η μητέρα της Αναστάζια που βρίσκεται στην Κω μαζί με ιδιωτικό ερευνητή, αναζητώντας την κόρη της, η οποία εντοπίστηκε τελικά νεκρή, αλλά και ο 28χρονος σύντροφός της που ήταν και αυτός που δήλωσε την εξαφάνισή της στην αστυνομία. Ο 28χρονος ήταν δίπλα στη μητέρα της άτυχης κοπέλας αγκαλιάζοντάς την και προσπαθώντας να της δώσει κουράγιο. Οι γονείς της κοπέλας στη συνέχεια αναχώρησαν για την Πολωνία.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση έλεγξαν το σημείο που τους υπέδειξε ο 32χρονος, ωστόσο δεν εντόπισαν κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία της κοπέλας στην περιοχή. Επίσης, από κάμερες που βρίσκονται κοντά στο σπίτι του, έχει καταγραφεί ο ίδιος και η κοπέλα να μπαίνουν εκείνη την ημέρα στο σπίτι του, ωστόσο δεν υπάρχουν εικόνες που να τη δείχνουν να εξέρχεται από αυτό.

«Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι πήρε την κοπέλα και τη μετέφερε στο σημείο που του υπέδειξε. Ωστόσο, από τις κάμερες προκύπτει ότι, ενώ ο ίδιος βγαίνει μετά από κάποιες ώρες από το σπίτι αυτό, η κοπέλα δεν εξέρχεται ποτέ. Επιπλέον, πίσω από το σπίτι του υπάρχει και άλλη έξοδος που είναι “τυφλή”, δεν καλύπτεται δηλαδή από κάμερες, έτσι θα μπορούσε να μεταφέρει την κοπέλα μέσω αυτής της εξόδου χωρίς να τον δει κανείς», ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές.

Στο κάδρο δεύτερος ύποπτος

Σχετικά με τον δεύτερο ύποπτο, τον συγκάτοικο του 32χρονου, οι Αρχές εκτιμούν ότι ίσως εμπλέκεται στην υπόθεση όσον αφορά τη μεταφορά της σορού της κοπέλας στον υδροβιότοπο όπου εντοπίστηκε. Πάντως και ο εν λόγω άνδρας έχει υποπέσει σε σημαντικές αντιφάσεις, καθώς, ενώπιον των Αρχών, υποστήριξε πως την ημέρα που εξαφανίστηκε η κοπέλα δεν είδε να έρχονται στο σπίτι ούτε η ίδια ούτε ο 32χρονος συγκάτοικός του, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε από τον τελευταίο.

«Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο άτομο που μας είπε ψέματα», σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Το σενάριο που εξετάζεται από τις Αρχές ως το πιθανότερο για τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα είναι το εξής: Η κοπέλα, σε κατάσταση μέθης, να συνάντησε τον 32χρονο και να του ζήτησε να την προμηθεύσει με χασίς. Εκείνος, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση της, να της ζήτησε να πάει σπίτι του προκειμένου να της δώσει τα ναρκωτικά και εκεί να επιχείρησε να τη βιάσει. Ακολούθως, η κοπέλα να αντιστάθηκε και ο άνδρας να προέβη στη δολοφονία της. Στη συνέχεια να μετέφερε το πτώμα με τη βοήθεια του συγκατοίκου του στον υδροβιότοπο και να έκλεισε εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Η σκυτάλη των ερευνών έχει περάσει στα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία πρόκειται να αναζητήσουν αποτυπώματα και DNA στη σακούλα με την οποία είχε τυλιχτεί η σορός της 27χρονης. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής θα συλλέξει στοιχεία από τα νύχια της 27χρονης, που ίσως «δείξουν» αυτόν που κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της.

Πηγή: kostday.gr

