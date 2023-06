Αθλητικά

Euro 2024: Πρώτη επίσημη για τη μασκότ (εικόνες)

Την πρώτη του εμφάνιση έκανε η μασκό του Euro 2024 σε σχολείο της Γερμανίας.

Με λιγότερο από έναν χρόνο να απομένει ως την έναρξη του UEFA EURO 2024 στη Γερμανία, η επίσημη μασκότ του τουρνουά έκανε την πρώτη της εμφάνιση σήμερα (20/6) εκπλήσσοντας τα παιδιά σε δημοτικό σχολείο στο Γκελζενκίρχεν, πριν την επίσκεψη στο ελίτ σχολείο της Ομοσπονδίας (DFB), Gesamtschule Berger Feld, και την παρουσίαση στο πλήθος, ενόψει του φιλικού αγώνα της Γερμανίας με την Κολομβία στο Arena AufSchalke απόψε (21:45).

Η μασκότ αποτελεί φόρο τιμής στο δημοφιλές παιδικό παιχνίδι «αρκουδάκι», που λέγεται ότι προήλθε από τη Γερμανία στις αρχές του 20ού αιώνα. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, τα παιδιά στο πρόγραμμα της UEFA Football in Schools και οι οπαδοί μπορούν να ψηφίσουν στην ιστοσελίδα UEFA.com για να αποφασίσουν το όνομα της μασκότ.

Έχοντας έμπνευση από τη γερμανική λέξη για την αρκούδα, "Bar", οι τέσσερις επιλογές είναι: Albart, Barnardo, Barnheart και Herzi von Bar. Η μασκότ, εκτός από την υποστήριξη πρωτοβουλιών και συνεργασιών, στοχεύει να εμπνεύσει τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη να δραστηριοποιηθούν, ενθαρρύνοντάς τα να αναπτύξουν αγάπη για το ποδόσφαιρο και τις αξίες του.

Η μασκότ θα ξεκινήσει το ταξίδι της σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη, προκαλώντας τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη δική τους φυσική δραστηριότητα για να δώσουν έναυσμα στη μασκότ για ζωή και να την κάνουν να κινηθεί. Τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ειδικές ποδοσφαιρικές δεξιότητες και γιορτές και να τις μεταμορφώσουν σε κινούμενα σχέδια για το τουρνουά.

Η μασκότ θα ηγηθεί επίσης μιας εκπαιδευτικής σειράς βίντεο μαζί με Ευρωπαίους επηρεαστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με θέματα όπως η εκπαίδευση, η διατροφή και η ευεξία. Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα παρέχονται υποστηρικτικοί πόροι στα σχολεία, ενισχύοντας τη διαθεματική διδασκαλία και χρησιμοποιώντας την ιστορία του UEFA EURO 2024.

Το μήνυμα της καμπάνιας θα ενσωματωθεί επίσης σε μια συναρπαστική συνεργασία με τον επερχόμενο κόσμο της εταιρείας ψυχαγωγίας Toikido «Pinata Smashlings» στο Roblox. Το νησί ποδοσφαίρου UEFA EURO 2024 της μασκότ, εντός του παιχνιδιού, θα είναι γεμάτο με προκλήσεις και αναζητήσεις που απαιτούν ομαδική εργασία και επίλυση προβλημάτων.

Ο Φίλιπ Λαμ, διευθυντής τουρνουά UEFA EURO 2024 και πρώην αρχηγός της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας, είπε: «Το ποδόσφαιρο πυροδοτεί μια απίστευτη δύναμη που προωθεί την ομαδική εργασία, την επιμονή κι έναν υγιεινό, δραστήριο τρόπο ζωής, όλα αυτά διασκεδάζοντας. Ως γονέας, ξέρω πόσο σημαντικό είναι να διεγείρουμε τη φαντασία των παιδιών. Με την κυκλοφορία της μασκότ του τουρνουά μας, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε έναν διασκεδαστικό και συμπαθή χαρακτήρα που θα τους εμπνεύσει να απολαύσουν το ποδόσφαιρο.

Ειδικά στη σημερινή ψηφιακή εποχή, είναι σημαντικό να πηγαίνουμε εκεί που οι νέοι μας ξοδεύουν πολύ χρόνο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η κίνηση και η συγκίνηση τού να είσαι στο γήπεδο, το ομαδικό πνεύμα και η συνοχή στην ομάδα, καθώς και η χαρά της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της ανάπτυξης της δημιουργικότητας με την μπάλα. Αυτό θα ενθαρρύνει η μασκότ του τουρνουά UEFA EURO 2024».

Η Σίλια Σάσιτς, πρέσβειρα του τουρνουά UEFA EURO 2024 και αντιπρόεδρος της DFB, πρόσθεσε: «Το ποδόσφαιρο ενώνει και δημιουργεί μια μεγάλη αίσθηση κοινότητας. Είναι υπέροχο να βλέπεις την UEFA να εμπνέει την επόμενη γενιά να χτίσει αυτοπεποίθηση, να ζήσει έναν ενεργό τρόπο ζωής και να κατανοήσει τη σημασία του ομαδικού πνεύματος - όλα τα σημαντικά μαθήματα ζωής που θα διαμορφώσουν το μέλλον της. Αυτή η μασκότ θα δώσει αυτό το ισχυρό μήνυμα».

Η μασκότ θα κάνει την εμφάνισή της στις πόλεις υποδοχής τον επόμενο χρόνο, με την κύρια δραστηριότητα της καμπάνιας να ξεκινά στις αρχές του 2024. Η καμπάνια #MakeMoves με τη μασκότ θα είναι ορατή σε όλη τη Γερμανία και την Ευρώπη ενόψει της 17ης διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος UEFA, το επόμενο καλοκαίρι.

