Τιτανικός: Αντίστροφη μέτρηση για τους επιβάτες στο υποβρύχιο

Άκαρπες οι μέχρι τώρα έρευνες για το υποβρύχιο τα ίχνη του οποίου χάθηκαν.

Το διαθέσιμο οξυγόνο στο τουριστικό υποβρύχιο με τους πέντε επιβαίνοντες – το οποίο αγνοείται από την Κυριακή στον Βόρειο Ατλαντικό, κοντά στην περιοχή του ναυαγίου του Τιτανικού – επαρκεί για «άλλες 40 ώρες», εκτίμησε σήμερα η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βοστόνη, ο υποπλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ τόνισε πως μέχρι στιγμής οι έρευνες της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν αποβεί άκαρπες.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών (IFERMER - Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) έστειλε στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού το πλοίο Atalante που μεταφέρει ρομποτικό βαθυσκάφος. Το ερευνητικό πλοίο Atalante αναμένεται να φθάσει στον προορισμό του γύρω στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) αύριο Τετάρτη.

Το υποβρύχιο, που ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions, μετέφερε τουρίστες στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο είναι: ο 61χρονος αμερικανός ιδρυτής της OceanGate Στόκτον Ρας, ο 77χρονος γάλλος εξερευνητής Πολ-Ανρί Ναρζολέ (διευθυντής υποβρύχιων ερευνών στην εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για το ναυάγιο του Τιτανικού), ο 59χρονος βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας πώλησης ιδιωτικών τζετ Action Aviation), ο 48χρονος πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν.

