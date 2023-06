Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Κι άλλη σορός στη θάλασσα

Ακόμα μία σορός εντοπίστηκε στο σημείο του ναυαγίου στα ανοιχτά της Πύλου.

Μία ακόμη σορός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, περισυνέλεξε το απόγευμα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος από τη θαλάσσια περιοχή 47 ναυτικά μίλα νοτιοδυτικά της Πύλου σε διεθνή ύδατα, μετά τη βύθιση αλιευτικού σκάφους με αδιευκρίνιστο αριθμό μεταναστών.

Η σορός θα μεταφερθεί στο λιμάνι της Καλαμάτας. Χθες άλλοι τρεις σοροί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν.

Εως αυτή τη στιγμή έχουν διασωθεί 104 αλλοδαποί και έχουν ανασυρθεί 82 σοροί.Στην περιοχή οι έρευνες συνεχίζονται και επιχειρούν ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης του λιμενικού μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού και τέσσερα παραπλέοντα πλοία.

