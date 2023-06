Τεχνολογία - Επιστήμη

Influencer στα “δίχτυα” της ΑΑΔΕ: Πρόστιμο μαμούθ για φοροδιαφυγή

Βαριά "καμπάνα" σε influencer, οι ψηφιακές κινήσεις της οποίας ελέγχθηκαν από την ΑΑΔΕ.

Influencer πιάστηκε στα δίχτυα του ειδικού αλγορίθμου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για γνωστό μοντέλο, το οποίο κατέχει σημαντικό ποσοστό σε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της οποίας διαφημίζει ρούχα και αξεσουάρ στα social media, και τα πουλάει διαδικτυακά.

Οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες και από εταιρείες μεταφορών, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.

Συγκεκριμένα, για δύο ελεγχόμενα φορολογικά έτη, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη σχεδόν 350.000 ευρώ από τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, για την οποία η ελεγχόμενη επιχείρηση υπέβαλε οικειοθελώς δηλώσεις, τόσο στη φορολογία εισοδήματος, όσο και στον ΦΠΑ. Μετά από αυτό, το συνολικό ύψος φόρων και προστίμων για τις δυο ελεγχόμενες χρήσεις έφτασε στα 270.000 ευρώ.

Ο φορολογικός έλεγχος θα επεκταθεί και σε επόμενες χρήσεις.

