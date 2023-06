Κοινωνία

Διακινούσαν ναρκωτικά σε Τρίπολη και Πάτρα (εικόνες)

Τα ευρήματα των πολύμηνων ερευνών για την εγκληματική οργάνωση. Η ιεραρχική δομή, οι ρόλοι και η δράση τους.

Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι, διακινούσαν ναρκωτικά σε Τρίπολη και Πάτρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, όλοι Έλληνες. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ ένας κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 5,5 κιλά κάνναβης και -800- γραμμάρια κοκαΐνης

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Οι πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες, οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης και της Πάτρας.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης πραγματοποιήθηκε προχθές (17.6.2023) σε περιοχές του Δήμου Πατρέων Αχαΐας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση όπου συνελήφθησαν -4- ημεδαποί, -3- άνδρες, ηλικίας 28, 36 και 44 ετών, αντίστοιχα, καθώς και μία 31χρονη, μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ ο 28χρονος κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ύστερα από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2023 έως και την 17.6.2023, η οποία δραστηριοποιούταν στην προμήθεια και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, κάνναβης και ηρωίνης) στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης και της Πάτρας, αποκομίζοντας έτσι σημαντικά χρηματικά ποσά.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα, η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ενώ ως ηγετικό μέλος ήταν ο 28χρονος συλληφθείς.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος πέρα από τη διεύθυνση και κατεύθυνση της οργάνωσης, αναλάμβανε την ανεύρεση προμηθευτών και πελατών, τη φύλαξη, την αποθήκευση, τη μεταφορά των ναρκωτικών, αλλά και την είσπραξη και διαχείριση των χρηματικών ποσών από τις αγοραπωλησίες αυτών. Τα υπόλοιπα μέλη προέβαιναν, ύστερα από προκαθορισμένα ραντεβού, στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών έναντι χρημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, υπαίθριους χώρους και οχήματα των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -5.757,1- γραμμαρίων,

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -876- γραμμαρίων,

1 περίστροφο,

10 φυσίγγια κρότου,

5 ζυγαριές ακριβείας

1 όχημα, μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

8 κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των -3.110- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

πλήθος αντικείμενων σχετικών με τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και

ιδιόχειρες σημειώσεις με χρηματικά ποσά και ονομασίες.

Τέλος, υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -145.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πάτρας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης.

