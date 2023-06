Κοινωνία

Πατήσια: Ανάπηρος πέθανε από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο ντοκουμέντο)

Τι δηλώνει η γειτόνισσα που άνοιξε με κλειδί το σπίτι, αλλά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το δωμάτιο που είχε λαμπαδιάσει. Το βασικό σενάριο για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος, έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Αιακού, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στα Κάτω Πατήσια, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 04:02 σε διαμέρισμα 4ου ορόφου κτηρίου πέντε ορόφων, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρό στο διαμέρισμα τον ηλικιωμένο άνδρα, ενώ απεγκλώβισαν και έναν ένοικο από τον 5ο όροφο.

Στο φλεγόμενο διαμέρισμα έσπευσαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Γειτόνισσα του άτυχου άνδρα, η οποία φρόντιζε τον ηλικιωμένο, που όπως είπε η γυναίκα ήταν τυφλός και είχε και κινητικά προβλήματα, δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι ο ηλικιωμένος «στις 3 τη νύχτα είχε στην διαπασών την τηλεόραση του και με ενοχλούσε. Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει «καλά» και την χαμήλωσε. Στις τέσσερις παρά, μια κοπέλα που μένει από κάτω μου χτύπησε το κουδούνι και μου λέει «βλέπεις την φωτιά;». Άνοιξα με το κλειδί το διαμέρισμα, αλλά είχε πολλούς καπνούς και δεν μπορούσα να φτάσω στον Νίκο».

«Κάπνιζε πάρα πολύ. Ήταν τυφλός και είχε κινητικά προβλήματα. Αν του έπεσε το τσιγάρο και πήρε φωτιά…», ανέφερε ακόμη η γειτόνισσα.

Σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται «Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, επί της οδού Αιακού στο δήμο Αθηναίων Αττικής, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς ζημιές στο διαμέρισμα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».