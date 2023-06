Τιτανικός - Υποβρύχιο: εντοπίστηκαν ηχητικά σήματα από το σκάφος

Τι αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ για την καταγραφή ηχητικών σημάτων από το υποβρύχιο με τους αγνοούμενους.

(πηγή εικόνας: Twitter / USCGNortheast)

Ελπίδες για τον έγκαιρο εντοπισμό των επιβαινόντων στο υποβρύχιο που είχε ως προορισμό την περιήγηση στο ναυάγιο του Τιτανικού γεννούν τα ηχητικά σήματα από το σκάφος, τα οποία κατέγραψε αεροσκάφος των ΗΠΑ, που πετά πάνω απο την θάλασσια περιοχή όπου εξαφανίστηκε το υποβρύχιο.

Όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο αναφορές σε αμερικά ΜΜΕ, συντάκτες των οποίων είδαν έγγραφα για τις καταγραφές αυτές, τα σήματα καταγράφηκαν και από πρόσθετο σόναρ, το οποίο ποντίστηκε στην θάλασσα τέσσερις ώρες αργότερα.

Additionally, the data from the P-3 aircraft has been shared with our U.S. Navy experts for further analysis which will be considered in future search plans. 2/2 #Titanic