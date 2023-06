Life

“The 2Night Show” - Μαρία Ηλιάκη: Η πρόταση γάμου, η ζωή στην Ζυρίχη και ο χαμός της μητέρας της (βίντεο)

Μία άκρως αποκαλύπτική συνέντευξη έδωσε η Μαρία Ηλιάκη το βράδυ της Τρίτης. Τι είπε για τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες και πώς βιώνει τη μητρότητα.

Η Μαρία Ηλιάκη βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης καλεσμένη στο «The 2Night Show» για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η δημοφιλής παρουσιάστρια μίλησε για όλες τις αλλαγές που έγιναν στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή, για την ιστορία αγάπης με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη, τη ζωή τους στην Ελβετία, ενώ εξήγησε και τους λόγους που αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Ήρθε ο Στέλιος και πήρε το μαύρο σύννεφο από πάνω μου. Γνωριζόμασταν πολλά χρόνια από κοινές διακοπές στην Κρήτη. Με θεωρούσε πολύ απρόσιτη, ότι λίγο τον σνομπάρω. Και τον σνόμπαρα η αλήθεια είναι γιατί ήταν από τους ωραίους των Χανίων. Όταν πέρασαν τα χρόνια και έγινα και εγώ πιο ήρεμη και κατασταλαγμένη, τα βρήκα με το μέσα μου, είχα δουλέψει με τον εαυτό μου και έτυχε να μου στείλει ένα μήνυμα και να του απαντήσω. Η σχέση ξεκίνησε αμέσως. Κατάλαβα ότι αυτός είναι ο ένας.

Η πρόταση γάμου έγινε τον Δεκαπενταύγουστο που ήμασταν οι δυο μας, καλοκαίρι, στη Ζυρίχη. Περπατούσαμε στον δρόμο, βλέπει ένα κοσμηματοπωλείο, μπαίνουμε μέσα και πήρε το δακτυλίδι. Ο κοσμηματοπώλης ήταν γλυκούλης και μόλις κατάλαβε ότι ο Στέλιος θα κάνει πρόταση άνοιξε σαμπάνιες» αποκάλυψε για πρώτη φορά η Μαρία Ηλιάκη, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο σύντροφός της.

«Έμεινα σχεδόν τρία χρόνια εκτός δουλειάς, ήμουν ευτυχισμένη με τον Στέλιο, ήθελα να το ζήσω και δεν με ένοιαζε. Έχουμε γυρίσει μόνιμα στην Ελλάδα. Η Ελβετία είναι μια χώρα πολύ συγκεκριμένη, πλούσια, τακτοποιημένα όλα. Δεν ήμασταν χαρούμενοι στην ψυχή μας, δεν περνούσαμε καλά. Ήταν υποδιευθυντής στο νοσοκομείο. Είχα γνωριστεί με όλη την ελληνική κοινότητα, στην Ελβετία, δεν υπήρχε Έλληνας που να μην τον ξέρω. Αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε μαζί στην Ελλάδα» ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Εγώ παρουσιάστρια είμαι, αυτή τη δουλειά αγαπώ. Δεν την έκανα γιατί ήθελα να ζήσω άλλα πράγματα, έκανα και την Κατερινούλα μου. Πέρασα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και ευτυχώς που δεν είχα δουλειά εκείνη την περίοδο, νοσηλεύτηκα τέσσερις φορές λόγω υπερέμεσης. Είναι ορμονικό και κάνεις πολλούς εμετούς. Ο σύζυγός μου είναι γυναικολόγος, αλλά δεν με ξεγέννησε εκείνος, ήταν δίπλα μου στον τοκετό» αποκάλυψε επίσης η παρουσιάστρια για την εγκυμοσύνη και τη γέννηση της κόρης της.

Η ίδια μίλησε και για τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες που έζησε αλλά και για το χαμό της μητέρας της

«Ήταν πολύ ωραία τα χρόνια του Κους-Κους, είχαν κάτι, μια ανεμελιά, μία αθωότητα. Έλεγε ο καθένας τη βλακεία του και δεν μας παρεξηγούσε κανείς, πάντα στο πλαίσιο της ευπρέπειας όσο γινόταν. Δεν θα άλλαζα τίποτα από τότε», δηλώνει η Μαρία Ηλιάκη.

«Πέρασα πολύ ωραία στην τηλεόραση και ήταν ένα επάγγελμα που ονειρευόμουν να κάνω από μικρή. Την περίοδο του «Δέστε τους» δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω έξω. Όλο αυτό με τον Νίκο, τον χορό της Ηλιάκη… Ωστόσο, ενώ ζούσα κάτι πολύ ωραίο επαγγελματικά, ήταν από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής μου, γιατί ήταν τότε που ξεκίνησε να αρρωσταίνει η μαμά μου», εξομολογείται στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

«Στην αρχή, όταν αρρώστησε η μαμά μου και άρχισε να παθαίνει τα πρώτα εγκεφαλικά, δεν μπορούσα να το δεχθώ. Είχαμε μία έντονη σχέση με τα θετικά και τα αρνητικά της. Ταλαιπωρήθηκε 8 χρόνια αλλά νομίζω ότι εκεί που είναι τώρα είναι χαρούμενη και περήφανη. Όταν έγινα κι εγώ μαμά, δικαιολόγησα πολλές συμπεριφορές της, ειδικά την υπερπροστατευτικότητά της», συμπλήρωσε η Μαρία Ηλιάκη.

