Καταδίωξη - Ηρώδου Αττικού: Ληστές μπήκαν ανάποδα στον δρόμο!

Σκηνές που θυμίζουν ταινία εκτυλίχθηκαν στην Αθήνα τα ξημερώματα.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Λίγο πριν από τις 05:00, αστυνομικός, που ήταν εκτός υπηρεσίας, εντόπισε δύο άτομα που είχαν διαρρήξει αποθήκες στην πολυκατοικία του στην περιοχή του Αλίμου.

Μόλις οι δύο διαρρήκτες τον αντιλήφθηκαν, τον απείλησαν με λοστό, ενώ αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο.

Ο αστυνομικός ενημέρωσε την Άμεση Δράση που έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε αναζητήσεις. Τελικά, μετά από ώρα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών να ανεβαίνει ανάποδα την Ηρώδου Αττικού.

Αστυνομικοί το ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 41χρονο αλλοδαπό, ενώ ο συνεργός του διέφυγε και αναζητείται.

