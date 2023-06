Life

“The 2Night Show” - Kianna: Η υποκριτική, οι drag queens και ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος (βίντεο)

Πώς κατάφερε να μπει στο χώρο του τραγουδιού και πώς πήγε η πρώτη της οντισιόν.

Στο "The 2Night Show" της Τρίτης, ο Γρηγόρης υποδέχθηκε και την Kianna.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια θυμήθηκε τις συμμετοχές της σε τρία τηλεοπτικά Talent Show, τις σπουδές Δημοσιογραφίας που την "ξεκλείδωσαν" και τους δασκάλους της στη Σχολή Υποκριτικής, τον Νίκο Μουτσινά, τη Μαρία Σολωμού και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που της "δίδαξαν" να έχει αυτοπεποίθηση. "Για τη σχολή υποκριτικής διάβαζα 8 ώρες τη μέρα, ούτε για την Πάντειο δεν διάβαζα τόσο. Είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα΄και πρέπει να το αγαπάς πολύ για να το κάνεις".

Μία "επικίνδυνη" νυχτερινή εμπειρία της, στάθηκε η αφορμή για να αποκτήσει αρκετές Drag Queens, φίλες. Όπως ανέφερε η ίδια " όταν ήρθα στην Αθήνα ήμουν μόνη και επιστρέφοντας μία μέρα σπίτι δύο άνδρες μου έκανα "επικίνδυνο" φλερτ και δύο σεξεργάτριες με έσωσαν και τώρα πια έχω πολλές φίλες drag queens, περνάμε υπέροχα μαζί".

Αποκάλυψε ακόμη πως σε οντισιόν που πέρασε για να τραγουδήσει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, βγήκε έξω κλαίγοντας και τότε " με πλησίασε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και μου είπε μην κλαις εσύ θα κάνεις καριέρα, δεν κρίνεται τίποτα από μία οντισιόν. Έπειτα και για ένα χρόνο πήγα στο εργαστήρι φωνητικής του Γιώργου Θεοφάνους και την επόμενη σεζόν με πήραν στο σχήμα και έτσι άρχισαν όλα".

Τέλος, ερμήνευσε ζωντανά ένα ποτ πουρί των επιτυχιών της.

