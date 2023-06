Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ήλιος, έρωτας και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Μην ακούτε τα δύσκολα που θα σας πω για το Σαββατοκύριακο, ο Ήλιος μπαίνει στον Καρκίνο και αυτό σημαίνει ότι αρχίζει το καλοκαίρι, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τα εξοχικά μας, την θάλασσα, που θα πάμε το καλοκαίρι», είπε την Τετάρτη, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «Κατά τα άλλα, η Σελήνη είναι στον Λέοντα, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ντυθούμε και να βγούμε έξω, να βρούμε φίλους».

«Η Αφροδίτη, ο έρωτας, πρωταγωνιστεί αυτόν τον καιρό», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα, επισημαίνοντας ακόμη ότι «ο Άρης είναι εκεί και θα πρέπει να προσέχουμε».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





