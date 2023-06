Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Γυναίκα με οξεία λευχαιμία γέννησε ένα υγιέστατο μωράκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ συγκινητικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο ΠΑΓΝΗ το βράδυ της Τρίτης.

-

Στιγμές ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το βράδυ της Τρίτης, μια γυναίκα, η οποία στον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της διαγνώστηκε με οξεία λευχαιμία, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι.

Την ευχάριστη είδηση, γνωστοποίησε με ανάρτησή της το Facebook, η Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Ελένη Παπαδάκη.

Η ίδια έκανε λόγο για «ξεχωριστές μέρες» και ειδική αναφορά στην συνεργασία με τους γυναικολόγους του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η ανάρτηση της κ. Παπαδάκη:

πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: Βγήκε από τη θάλασσα... και πέθανε

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)