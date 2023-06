Πολιτική

Εκλογές: Επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης

Της επιστροφής εξαιρούνται οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις στάθμευσης σε ράμπες ΑμεΑ.

Επιστρέφονται στους κατόχους τους από αύριο Πέμπτη 22 Ιουνίου οι πινακίδες Ι.Χ. και δικύκλων, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14, 1ος όροφος), από τις 09:00-15:00.

Της επιστροφής εξαιρούνται οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές αρχές.

Η επίσημη ανακοίνωση

Με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χαράλαμπου Λαλούση, επιστρέφονται από αύριο, Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές.

Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι και την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023, αποκλειστικά για τις παραβάσεις:

• του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (στάση και στάθμευση) και

• της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Ο.Κ (πινακίδα Ρ-40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας για είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4530/2018.

Εξαιρούνται οι παραβάσεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4530/2018).

Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διαδικασία επιστροφής των στοιχείων.

