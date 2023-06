Κοινωνία

Ασυνόδευτα ανήλικα κρατούνταν σε υπόγειο από διακινητές

Τέσσερα παιδιά διασώθηκαν από τις Αρχές, όταν εντοπίστηκαν σε υπόγειο στο κέντρο της Αθήνας.

Η συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσωση ασυνόδευτων ανήλικων αλλοδαπών, οι οποίοι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους.

Ειδικότερα, ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) ενημερώθηκε στις 12 Ιουνίου, μέσω της 24ωρης Γραμμής Εντοπισμού, ότι ομάδα τεσσάρων (04) ασυνόδευτων ανηλίκων από το Αφγανιστάν κρατούνταν από διακινητές σε υπόγειο στην οδό Φυλής στην Αθήνα.

Σε συνέχεια αυτής της ενημέρωσης, η κινητοποίηση του ΕΜΕΑ ήταν άμεση, καθώς κάλεσε την Άμεση Δράση και έδωσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μεταβούν αστυνομικοί στο σημείο.

Ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες από την Άμεση Δράση και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών που είχαν ως αποτέλεσμα μέσα σε περίπου μια ώρα να εντοπιστούν και να διασωθούν οι τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι βρίσκονταν κλειδωμένοι σ’ ένα υπόγειο. Ως επακόλουθο, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα για κατάθεση ενώ, υπό το συντονισμό του ΕΜΕΑ, διεξήχθη η διαδικασία της πρώτης καταγραφής τους και η άμεση μεταφορά τους σε επείγουσα δομή φιλοξενίας της ΕΓΠΑΑ.

Το ανωτέρω περιστατικό ανέδειξε για ακόμα μια φορά τη συμβολή τόσο της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων μέσω του ΕΜΕΑ στην έγκυρη και αποτελεσματική κινητοποίηση όλων των κρατικών θεσμών για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων όσο και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας στην άμεση παρέμβαση για τη διάσωση ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών.

