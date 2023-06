Κοινωνία

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Στη φυλακή ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές

Η κατάθεση του 32χρονου, βασικού υπόπτου για τη γυναικοκτονία της 27χρονης.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές που φέρεται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια, στην Κω.

Ο 32χρονος απολογήθηκε για δύο ώρες, συνοδευόμενος από τον συνήγορο που του όρισε το δικαστήριο, για το αδίκημα της αρπαγής της 27χρονης Πολωνής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να άλλαξε και την προανακριτική του κατάθεση, ότι δηλαδή είχε ερωτική επαφή με την άτυχη Πολωνή αλλά με τη θέλησή της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και έτσι θα οδηγηθεί στη φυλακή.

