Εκλογές - Διόδια: Πότε θα είναι ελεύθερη η διέλευση

Χωρίς την καταβολή αντιτίμου θα γίνεται η διέλευση από τα διόδια όλης της χώρας. Για ποιους και πότε ισχύει.

-

Ελεύθερη, χωρίς καταβολή διοδίων, θα είναι η διέλευση των πολιτών σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε εντολή για δωρεάν διελεύσεις επιβατικών Ι.Χ. και δικύκλων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους λόγω διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών ως εξής:

Για τους ψηφοφόρους από τις 00:00 του Σαββάτου 24 Ιουνίου 2023 (μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο) μέχρι τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 26 Ιουνίου 2023.

Για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι δωρεάν διελεύσεις ισχύουν από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης 22 Ιουνίου 2023 έως και τις 24:00 της Δευτέρας 26 Ιουνίου 2023. Η διέλευσή τους χωρίς την επιβολή διοδίων θα γίνεται με την επίδειξη του εγγράφου τοποθέτησης δικαστικού αντιπροσώπου, καθώς και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Η HELLASTRON ανακοινώνει, για λογαριασμό των μελών της, ότι στην Αττική Οδό, στην Ολυμπία Οδό, στη Νέα Οδό και την Οδό Κεντρικής Ελλάδος, στον Αυτοκινητόδρομο Μορέας, στην Εγνατία Οδό, στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η διέλευση των οχημάτων των κατηγοριών 1 και 2 (επιβατικά ΙΧ και δίκυκλα) από τους σταθμούς διοδίων θα γίνεται χωρίς χρέωση. Για τα οχήματα των υπολοίπων κατηγοριών (λεωφορεία και φορτηγά), τα οποία δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση, η καταβολή διοδίων θα γίνεται κανονικά με τους συνήθεις τρόπους (ηλεκτρονικά-χειροκίνητα).

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή και ομαλή ροή της κυκλοφορίας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες:

Η διέλευση από τις λωρίδες με εισπράκτορα θα γίνεται ως συνήθως, καθώς οι μπάρες στα διόδια θα είναι σε λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί θα πρέπει να προσεγγίζουν τους σταθμούς διοδίων με τις συνήθεις χαμηλές ταχύτητες, ώστε να μπορούν να σταματήσουν, μέχρι ο εισπράκτορας να εκτελέσει την συναλλαγή με μηδενική χρέωση.

Οι κάτοχοι πομποδεκτών μπορούν να διέρχονται από τις ηλεκτρονικές λωρίδες, όπου αυτές είναι ανοικτές, επίσης χωρίς χρέωση. Θα πρέπει να μειώνουν σημαντικά την ταχύτητά τους προκειμένου να λειτουργεί ομαλά το αυτόματο άνοιγμα της μπάρας.

Στα τμήματα όπου οι ηλεκτρονικές λωρίδες θα είναι κλειστές, η ελεύθερη διέλευση θα γίνεται μέσω των λωρίδων με εισπράκτορα.

Οι οδηγοί θα ενημερώνονται, επίσης, μέσω των φωτεινών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS), όπου αυτές είναι διαθέσιμες, ότι πρέπει να σταματούν στους σταθμούς διοδίων.