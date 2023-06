Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Χειροπέδες σε μέλος της σπείρας των αναρριχητών – διαρρηκτών

Ο 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στην πλατεία Γκύζη. Ο τρόπος δράσης της συμμορίας.

Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται πλέον, ένας 35χρονος αλλοδαπός, που φέρεται ως μέλος της συμμορίας που διαπράττει κλοπές και διαρρήξεις, με τα μέλη της να αναρριχώνται σε μπαλκόνια και να παραβιάζουν τα παράθυρα των σπιτιών των θυμάτων τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (20-6-2023) στην Πλατεία Γκύζη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, 35χρονος αλλοδαπός, ως μέλος συμμορίας κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, τετελεσμένες και σε απόπειρα, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος με έτερους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται, είχαν συγκροτήσει από τις αρχές του τρέχοντος έτους συμμορία με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων-κλοπών από οικίες.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας, κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν την οικία-στόχο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αναρριχούνταν από τα μπαλκόνια, παραβίαζαν τα παράθυρα των οικιών και αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια, αφαιρούσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου αφού παραβίασαν μπαλκονόπορτα οικίας στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής, αφαίρεσαν κοσμήματα, καθώς και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του ενοίκου, με το οποίο και διέφυγαν.

Εξιχνιάστηκε επιπλέον -1- απόπειρα κλοπής από οικία στην περιοχή των Γλυκών Νερών, όπου οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί και διέφυγαν προτού ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επιχειρησιακό τους όχημα και στην οικία του 35χρονου στην περιοχή του Γκύζη, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

αναδιπλούμενος σουγιάς,

ρολόγια και βραχιόλι,

0,4 γραμμάρια κάνναβης,

τρίφτης κάνναβης,

κινητό τηλέφωνο,

διάφορα κλειδιά,

γάντια και μαντήλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Επισημαίνεται ότι η 21-6-2023 αποτελεί Ευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για τις διαρρήξεις οικιών, στην οποία συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία και το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας συνεχίζει τις έρευνες με αμείωτη ένταση.

