Europa League – Ολυμπιακός: Ο αντίπαλος στον 3ο προκριματικό γύρο

Οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 10 Αυγούστου, στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Μπορεί η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League να γίνεται στις 24 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός όμως γνωρίζει από σήμερα τους πιθανούς αντιπάλους του.

Με δεδομένο ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν ομάδα που θα αποκλειστεί στον 2ο προκριματικό του Champions League (από το League Path) και ότι η κλήρωση θα γίνει πριν τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, αντίπαλος του πειραϊκού συγκροτήματος θα είναι ο ηττημένος του ζευγαριού ανάμεσα στην ελβετική Σερβέτ και τη βελγική Γκενκ, αφού αποκλείεται η διασταύρωση με το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Ντνίπρο.

Οι αγώνες του 3ου προκριματικού γύρου θα γίνουν στις 10 και 17 Αυγούστου και το μόνο που απομένει να μάθει ο Ολυμπιακός στην κλήρωση της 24ης Ιουλίου είναι η σειρά των αγώνων.

